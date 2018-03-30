Ведущая шоу Голос. Дети Агата Муцениеце худеет очень экстравагантным способом. Чтобы сбросить лишние килограммы звезда занялась стриптизом.

Ведущаяшоу "Голос. Дети" Агата Муцениеце худеет очень экстравагантным способом. Чтобысбросить лишние килограммы звезда занялась стриптизом.Агата,как публичный человек, очень тщательно следит за своей внешностью. Послерождения второго ребенка ведущая немного располнела. Чтобы вернуться впривычную для себя форму звезда решила заняться спортом.Девушкасделала очень необычный выбор: она решила брать уроки танцев на пилоне, их еще называют стриптизом у шеста. Звезда уверена, что подобная тренировкаочень эффективна при проработке всех групп мышц.Иногдазвезде приходится преодолевать лень, чтобы заставить себя пойти на занятия. "Очень не хотела идти на тренировку! Лень,была просто гигантской! И Погода пасмурной! Но! Я встала и пошла! Главноепридти! А там уже, само собой (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда всвоем микроблоге.Сейчас артистка планирует похудеть на три килограмма. Ейудалось уже избавиться от двух с помощью ограничений в питании и силовыхнагрузок."Хотьна улице снег и слякоть, я верю, что лето близко! Как начался "Голос. Дети",было 59! Моя цель – 54! Сегодня пойду на тренировку! А ну-ка смелые, делитесь,кто сколько весит? И сколько хочет весить к лету? Кстати, коллективно, не жратьлегче! И на тренировки ходить тоже. Так что, если вы, валяетесь на диване,идите собирайте форму в сумку надо идти на тренировку!" – поделилась Агата споклонниками.Кое-кто из фанатов не понял посыл публикации. "Че это за мольба о помощи, одной что ли худеть силы воли не хватает?! Тут одним шестом не обойтись!", – иронизировали завистницы.Большинство же фолловеров поблагодарили Агату за мотивационные посты. Они попросили выкладывать побольшепобуждающих к действию фото. "Спасибо что подтолкнули, вернулась натренировки (благодаря сторис мотивации)", "мне тоже захотелось на тренировкубежать", "Почаще бы так мотивировала нас, может к лету схудну", – отозвались подписчики.