Ежемесячно тысячи россиян пытаются выяснить, что символизирует таракан, появившийся во сне. Судя по всему, эти насекомые часто появляются в ночных грезах жителей страны. Dni.Ru разобрались в непростом вопросе.

Ежемесячно тысячи россиян пытаются выяснить, что символизирует таракан, появившийся во сне. Судя по всему, эти насекомые часто появляются в ночных грезах жителей страны. Dni.Ru разобрались в непростом вопросе.Как это часто бывает, найти однозначного ответа не удалость. Каждый специалист трактует подобные сновидения по-своему.Например, детский сонник гласит, что появление таракана во ночных грезах сулит ссоры и неприятности. Похожего мнения придерживаются и авторы летнего сонника.Другое объяснение можно найти в малом велесовом соннике. Составители издания уверены, что таракан может символизировать богатого гостя, веселье, обманчивую тревогу или даже домашние хлопоты.Иначе трактуют данное явление авторы русского народного сонника. Традиционно считается, что таракан – символ назойливости и неприятностей. Особенно опасно особь насекомого белого цвета – она сулит обман и подлог.Похожее толкование можно встретить и в украинском соннике. Авторы этой книги не сомневаются в том, что появление таракана во сне – плохая примета. Это знамение может навлечь беду.С другой точки зрения взглянули на этот вопрос составители эзотерического сонника. Они предположили, что таракан в доме может символизировать стабильность.