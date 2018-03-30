Людям, потерявшим близких или спасшимся во время страшного
пожара в Зимней вишне, нужна поддержка. Но тут главное – не
перестараться и не навредить, предупреждают психологи. Пострадавшим в первую
очередь нужно, чтобы кто-то просто был рядом, говорят специалисты.
Людям, потерявшим близких или спасшимся во время страшного
пожара в "Зимней вишне", нужна поддержка. Но тут главное – не
перестараться и не навредить, предупреждают психологи. Пострадавшим в первую
очередь нужно, чтобы кто-то просто был рядом, говорят специалисты.
Люди в горе зачастую закрываются от внешнего мира. Они
погружаются в ужас, замыкаются в своих переживаниях, не желают общаться. Самое
лучшее, что можно сделать близким в такой ситуации – просто быть рядом.
Если человек допускает контакт, то можно его держать за
руку, обнимать поглаживать. По словам психолога Олеси Емельяновой, горе, как бы
странно это ни звучало – единственный способ справиться с утратой. Нельзя
отгоревать "вместо" кого-то, как бы ты его не любил и не пытался
сберечь. Но можно пройти этот путь вместе с ним.
Отвлечь от горя невозможно – такие попытки только повредят
пострадавшему. Главное – дать возможность выхода любым эмоциям. Если горюющий
говорит – пусть говорит, если воет – пусть воет, а молчит – значит, нужно
помолчать. Если хочет дать выход гневу, начинает критиковать – позвольте ему
это делать. Никто не может "успокоить" человека – ни профессиональный
психолог, ни сочувствующий человек – пока горе не пройдет все этапы.
Есть, по словам Емельяновой, и практические упражнения,
которые помогут улучшить состояние. У людей, переживающих трагедию, стрессовое
дыхание – они дышат поверхностно, замирают. Им можно предложить вместе
подышать. Для этого нужно правую руку положить на живот, чтобы большой палец
был в районе пупка, а левую – на грудь. Обязательно заземлить ноги: поставить
стопы на пол, если человек сидит, или прижать их к поверхности, согнув ноги,
если человек лежит. Вдыхать воздух животом, а выдыхать грудью. Упражнению надо
посвящать 10 минут в день.
При этом сочувствующим тоже надо подумать о себе. Человеку
свойственно желание держать все под контролем. Ему кажется, что следя за всеми
новостями, он сможет обеспечить свою безопасность – но это иллюзия. После
пережитого шока лучше минимизировать поступление информации – в первую очередь,
отключить социальные сети.
От обилия негативной информации психика еще больше
травмируется. Лучше ту энергию и время, которые тратятся на мониторинг
соцсетей, посвятить семье. К примеру, проводить ребенка в школу, прочитать
книгу или просто побыть рядом с близкими, пишет "Газета Кемерово".