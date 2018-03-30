Людям, потерявшим близких или спасшимся во время страшного пожара в Зимней вишне, нужна поддержка. Но тут главное – не перестараться и не навредить, предупреждают психологи. Пострадавшим в первую очередь нужно, чтобы кто-то просто был рядом, говорят специалисты.

Людям, потерявшим близких или спасшимся во время страшногопожара в "Зимней вишне", нужна поддержка. Но тут главное – неперестараться и не навредить, предупреждают психологи. Пострадавшим в первуюочередь нужно, чтобы кто-то просто был рядом, говорят специалисты.Люди в горе зачастую закрываются от внешнего мира. Онипогружаются в ужас, замыкаются в своих переживаниях, не желают общаться. Самоелучшее, что можно сделать близким в такой ситуации – просто быть рядом.Если человек допускает контакт, то можно его держать заруку, обнимать поглаживать. По словам психолога Олеси Емельяновой, горе, как быстранно это ни звучало – единственный способ справиться с утратой. Нельзяотгоревать "вместо" кого-то, как бы ты его не любил и не пыталсясберечь. Но можно пройти этот путь вместе с ним.Отвлечь от горя невозможно – такие попытки только повредятпострадавшему. Главное – дать возможность выхода любым эмоциям. Если горюющийговорит – пусть говорит, если воет – пусть воет, а молчит – значит, нужнопомолчать. Если хочет дать выход гневу, начинает критиковать – позвольте емуэто делать. Никто не может "успокоить" человека – ни профессиональныйпсихолог, ни сочувствующий человек – пока горе не пройдет все этапы.Есть, по словам Емельяновой, и практические упражнения,которые помогут улучшить состояние. У людей, переживающих трагедию, стрессовоедыхание – они дышат поверхностно, замирают. Им можно предложить вместеподышать. Для этого нужно правую руку положить на живот, чтобы большой палецбыл в районе пупка, а левую – на грудь. Обязательно заземлить ноги: поставитьстопы на пол, если человек сидит, или прижать их к поверхности, согнув ноги,если человек лежит. Вдыхать воздух животом, а выдыхать грудью. Упражнению надопосвящать 10 минут в день.При этом сочувствующим тоже надо подумать о себе. Человекусвойственно желание держать все под контролем. Ему кажется, что следя за всеминовостями, он сможет обеспечить свою безопасность – но это иллюзия. Послепережитого шока лучше минимизировать поступление информации – в первую очередь,отключить социальные сети.От обилия негативной информации психика еще большетравмируется. Лучше ту энергию и время, которые тратятся на мониторингсоцсетей, посвятить семье. К примеру, проводить ребенка в школу, прочитатькнигу или просто побыть рядом с близкими, пишет "Газета Кемерово".