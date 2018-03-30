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<a href="http://33live.ru/novosti/30-03-2018-konkobezhka-golikova-stala-chempionkoj-rossii-v-sprinterskom-mnogobore.html" target="_blank">Конькобежка Голикова стала чемпионкой России в спринтерском многоборье</a> - Конькобежка Ангелина Голикова по итогам четырех забегов победила на чемпионате России в спринтерском многоборье, который прошел в Москве на катке в Крылатском. Российская спортсменка набрала 152,860 балла, по два раза пробежав дистанции на 500 и 1000 метров.