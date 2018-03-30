Экс -участница телепроекта Дом–2 Красотка из Дома-2 полностью разделась для фотоснялась обнаженной. Откровенная фотосессия негативно отразилась на личной жизни девушки.

Экс -участница телепроекта "Дом–2" Красотка из "Дома-2" полностью разделась для фотоснялась обнаженной. Откровенная фотосессия негативно отразилась на личной жизнидевушки.Юлия согласилась на откровенную съемку, не посоветовавшись сженихом Сергеем Кучеровым. Красотка поставила молодого человека перед фактом. Звездателешоу принесла уже готовые снимки Сергею.Ошарашенный мужчина пришел в ярость – его девушка не должна выставлятьнапоказ свое тело, пусть и такое шикарное. Влюбленные ругались несколько дней. Немного поистерив Кучеров смирился с выходкой зазнобы и дал добро на публикацию. Любовь всеже победила."Сережа очень меня поддерживает и вселяет в меня безумнуюверу, когда у меня опускаются руки, когда я начинаю переживать, все ли я таксказала. Сережа меня уверяет в том, что я самая лучшая, и что это абсолютноточно именно мое место", – рассказала Ефременкова в беседе с Dom2Life.ru.Напомним, что несколько месяцев назад Ефременкова променялаучастие в телестройке на место ведущей "ДОМа-2". Этому предшествовал ее долгийи упорный труд в качестве прораба площадки на Сейшелах, а также кропотливая работа над собой. В стремлении развиваться в новом качестве ееподдержал Сергей – он покинул проект вслед за Юлией.Девушка признается, что порой очень волнуется и страшится тойогромной ответственности, которая ляжет на ее плечи. Несмотря на это барышня уверена, что можетпривнести в проект что-то новое. "Я уверена в себе на все 100%, как будто ядавным-давно на этом месте. Всегда любила задавать вопросы, ставить людей внеловкое положение, чтобы они включали мозги и думали, о чем говорят", —поделилась Юля радостными эмоциями.