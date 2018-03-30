Экс -участница телепроекта Дом–2 Красотка из Дома-2 полностью разделась для фотоснялась обнаженной. Откровенная фотосессия негативно отразилась на личной жизни
девушки.
Экс -участница телепроекта "Дом–2" Красотка из "Дома-2" полностью разделась для фотоснялась обнаженной. Откровенная фотосессия негативно отразилась на личной жизни
девушки.
Юлия согласилась на откровенную съемку, не посоветовавшись с
женихом Сергеем Кучеровым. Красотка поставила молодого человека перед фактом. Звезда
телешоу принесла уже готовые снимки Сергею.
Ошарашенный мужчина пришел в ярость – его девушка не должна выставлять
напоказ свое тело, пусть и такое шикарное. Влюбленные ругались несколько дней. Немного поистерив Кучеров смирился с выходкой зазнобы и дал добро на публикацию. Любовь все
же победила.
"Сережа очень меня поддерживает и вселяет в меня безумную
веру, когда у меня опускаются руки, когда я начинаю переживать, все ли я так
сказала. Сережа меня уверяет в том, что я самая лучшая, и что это абсолютно
точно именно мое место", – рассказала Ефременкова в беседе с Dom2Life.ru.
Напомним, что несколько месяцев назад Ефременкова променяла
участие в телестройке на место ведущей "ДОМа-2". Этому предшествовал ее долгий
и упорный труд в качестве прораба площадки на Сейшелах, а также кропотливая работа над собой. В стремлении развиваться в новом качестве ее
поддержал Сергей – он покинул проект вслед за Юлией.
Девушка признается, что порой очень волнуется и страшится той
огромной ответственности, которая ляжет на ее плечи. Несмотря на это барышня уверена, что может
привнести в проект что-то новое. "Я уверена в себе на все 100%, как будто я
давным-давно на этом месте. Всегда любила задавать вопросы, ставить людей в
неловкое положение, чтобы они включали мозги и думали, о чем говорят", —
поделилась Юля радостными эмоциями.