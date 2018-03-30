Достоверной информации о деле сбежавшего шпиона Сергея Скрипаля по-прежнему нет, а истерия вокруг него охватила практически весь мир. США и Европа высылают российских дипломатов, Москва объявляет о зеркальных мерах, а вокруг российских границ день и ночь летают самолеты-разведчики. Неужели, мир катится к войне?

Достоверной информации о деле сбежавшего шпиона СергеяСкрипаля по-прежнему нет, а истерия вокруг него охватила практически весь мир. СШАи Европа высылают российских дипломатов, Москва объявляет о зеркальных мерах, авокруг российских границ день и ночь летают самолеты-разведчики. Неужели, миркатится к войне?Горячие головы в американской военной верхушке наверняка воспринимаютвсе происходящее с радостью и потирают руки в желании побыстрее протестироватьновые виды вооружений и избавиться от старых запасов бомб и ракет. Но пока доэтого далеко – еще не все рычаги использованыи не всех дипломатов еще выгнали из посольств. Хотя, надо признать – эксперты всечаще говорят о высокой вероятности прямого военного столкновения России и США.Рассматривать перспективы и последствия применения ядерногооружия, наверное, нет никакого смысла. Понятно, что даже десятой, а то и сотойчасти его запасов хватит для того, чтобы уничтожить всю жизнь на Земле. Есликто-то из политиков решится на это пойти, то он подпишет приговор не толькосебе, но и всей планете.Очевидно, что локальные столкновения между Россией и СШАмогут произойти, к примеру, в Сирии. Там интересы Москвы и Вашингтона не простопересекаются, там мы мешаем друг другу. Правда, ограниченный конфликт в Сирии,утверждают военные аналитики, не выгоден Штатам – они могут потерять в немпрактически всю авиацию, дислоцированную в регионе. Известно, что еще в конце2015 года Россия перебросила в Сирию комплексы С-400, а они могут сбивать все,что летает на любых высотах.Еще одна горячая точка – Украина. Там американских войскнет, но есть гипотетическая поддержка состороны Вашингтона. В случае возобновления активных боевых действий в Донбассеи атаки украинских войск на позиции ополченцев, Штаты могут помочь Киеву какоружием, так и живой силой и техникой. Вопрос только в том, пойдут ли на рискованноеобострение украинские власти. В этом случае, вероятно, Россия не будет стоять встороне, а встанет на защиту Донбасса.Оба этих сценария кажутся фантастическими, но, судя по тому,что происходит в последние два-три месяца в мире, в них можно уже начинатьверить. А скорее даже – готовиться,потому что застигнутым врасплох намного сложнее отвечать на серьезные вызовы.Ситуация напоминает историю с южнокорейским"Боингом", сбитым над территорией СССР 1 сентября 1983 года. Тогда американскийпрезидент Рональд Рейган объявил о начале крестового похода против коммунизма.Если бы не грянувшая в 85-м перестройка, неизвестно чем бы закончился этотпоход. Ситуацию спас Михаил Горбачев, провозгласив политику сближения с США иЗападной Европой.Кстати, дело отравленного Скрипаля и сбитый"Боинг" – одного поля ягоды. Обе истории довольно мутные и провокационные.Иностранный самолет, случайно залетел на советскую территорию и пролетел по ней500 километров. Его маршрут почему-то проходил над военными стратегическимиобъектами, а рядом с границей в это время летал американский самолет радиолокационнойразведки. Не иначе совпадение…И такие же совпадения есть в деле двойного агента СергеяСкрипаля. Важный факт – отравление произошло как нельзя кстати, за несколькодней до президентских выборов в России. Хороший повод для того, чтобы обвалитьрейтинг действующего главы государства. План организаторов этой акции с трескомпровалился – Владимир Путин заручился небывалой поддержкой избирателей.Да и странностей в деле Скрипаля хватает. Где фото и видеолежащего в больнице мученика? Может быть, британские власти не показываютотравленного шпиона и его дочь потому что они уже давно переброшены по программезащиты свидетелей на какой-нибудь остров в Тихом океане. Не исключено, что иотравления-то никакого не было, просто Лондон (как ему кажется, успешно) разыграламериканскую карту, а цель всей этой операции – дальнейшая изоляция России.Если это на самом деле так, то высылкой даже ста дипломатовистория не закончится. У Запада в рукаве, наверняка, есть еще крапленые карты холоднойвойны, которая в любой момент может перерасти в горячую.