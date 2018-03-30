Достоверной информации о деле сбежавшего шпиона Сергея
Скрипаля по-прежнему нет, а истерия вокруг него охватила практически весь мир. США
и Европа высылают российских дипломатов, Москва объявляет о зеркальных мерах, а
вокруг российских границ день и ночь летают самолеты-разведчики. Неужели, мир
катится к войне?
Достоверной информации о деле сбежавшего шпиона Сергея
Скрипаля по-прежнему нет, а истерия вокруг него охватила практически весь мир. США
и Европа высылают российских дипломатов, Москва объявляет о зеркальных мерах, а
вокруг российских границ день и ночь летают самолеты-разведчики. Неужели, мир
катится к войне?
Горячие головы в американской военной верхушке наверняка воспринимают
все происходящее с радостью и потирают руки в желании побыстрее протестировать
новые виды вооружений и избавиться от старых запасов бомб и ракет. Но пока до
этого далеко – еще не все рычаги использованы
и не всех дипломатов еще выгнали из посольств. Хотя, надо признать – эксперты все
чаще говорят о высокой вероятности прямого военного столкновения России и США.
Рассматривать перспективы и последствия применения ядерного
оружия, наверное, нет никакого смысла. Понятно, что даже десятой, а то и сотой
части его запасов хватит для того, чтобы уничтожить всю жизнь на Земле. Если
кто-то из политиков решится на это пойти, то он подпишет приговор не только
себе, но и всей планете.
Очевидно, что локальные столкновения между Россией и США
могут произойти, к примеру, в Сирии. Там интересы Москвы и Вашингтона не просто
пересекаются, там мы мешаем друг другу. Правда, ограниченный конфликт в Сирии,
утверждают военные аналитики, не выгоден Штатам – они могут потерять в нем
практически всю авиацию, дислоцированную в регионе. Известно, что еще в конце
2015 года Россия перебросила в Сирию комплексы С-400, а они могут сбивать все,
что летает на любых высотах.
Еще одна горячая точка – Украина. Там американских войск
нет, но есть гипотетическая поддержка со
стороны Вашингтона. В случае возобновления активных боевых действий в Донбассе
и атаки украинских войск на позиции ополченцев, Штаты могут помочь Киеву как
оружием, так и живой силой и техникой. Вопрос только в том, пойдут ли на рискованное
обострение украинские власти. В этом случае, вероятно, Россия не будет стоять в
стороне, а встанет на защиту Донбасса.
Оба этих сценария кажутся фантастическими, но, судя по тому,
что происходит в последние два-три месяца в мире, в них можно уже начинать
верить. А скорее даже – готовиться,
потому что застигнутым врасплох намного сложнее отвечать на серьезные вызовы.
Ситуация напоминает историю с южнокорейским
"Боингом", сбитым над территорией СССР 1 сентября 1983 года. Тогда американский
президент Рональд Рейган объявил о начале крестового похода против коммунизма.
Если бы не грянувшая в 85-м перестройка, неизвестно чем бы закончился этот
поход. Ситуацию спас Михаил Горбачев, провозгласив политику сближения с США и
Западной Европой.
Кстати, дело отравленного Скрипаля и сбитый
"Боинг" – одного поля ягоды. Обе истории довольно мутные и провокационные.
Иностранный самолет, случайно залетел на советскую территорию и пролетел по ней
500 километров. Его маршрут почему-то проходил над военными стратегическими
объектами, а рядом с границей в это время летал американский самолет радиолокационной
разведки. Не иначе совпадение…
И такие же совпадения есть в деле двойного агента Сергея
Скрипаля. Важный факт – отравление произошло как нельзя кстати, за несколько
дней до президентских выборов в России. Хороший повод для того, чтобы обвалить
рейтинг действующего главы государства. План организаторов этой акции с треском
провалился – Владимир Путин заручился небывалой поддержкой избирателей.
Да и странностей в деле Скрипаля хватает. Где фото и видео
лежащего в больнице мученика? Может быть, британские власти не показывают
отравленного шпиона и его дочь потому что они уже давно переброшены по программе
защиты свидетелей на какой-нибудь остров в Тихом океане. Не исключено, что и
отравления-то никакого не было, просто Лондон (как ему кажется, успешно) разыграл
американскую карту, а цель всей этой операции – дальнейшая изоляция России.
Если это на самом деле так, то высылкой даже ста дипломатов
история не закончится. У Запада в рукаве, наверняка, есть еще крапленые карты холодной
войны, которая в любой момент может перерасти в горячую.