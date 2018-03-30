Лондонские полицейские без объяснения причин заставили бортпроводников российского самолета A321, прилетевшего из московского аэропорта Шереметьево, покинуть самолет и начали досмотр.

Лондонские полицейские без объяснения причин заставили бортпроводников российского самолета A321, прилетевшего из московского аэропорта Шереметьево, покинуть самолет и начали досмотр. Они пытались заставить и летный экипаж покинуть лайнер, но пилоты отказались подчиниться, так как это недопустимо. Кроме того, британские правоохранители настаивают на досмотре всего экипажа, передает "Интерфакс". Пассажиры уже покинули воздушное судно.