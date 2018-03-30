Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным после его инаугурации, чтобы обсудить проблемы с поставками белорусской продукции в РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным после его инаугурации, чтобы обсудить проблемы с поставками белорусской продукции в РФ, передает РИА Новости.Лукашенко считает, что Россия "не понимает и понимать не хочет" Белоруссию и рекомендует искать другие рынки экспорта."Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть", — сказал он.Президент Белоруссии подчеркнул, что россиянам "ничего плохого не везут". "Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим", — добавил Лукашенко.Россельхознадзор неоднократно вводил ограничения на поставки продукции с некоторых белорусских предприятий по различным причинам.