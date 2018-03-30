В Instagram аккаунте Анастасии Волочковой перестали появляться
фото с любовником балерины Михаилом. Многочисленные поклонники, следящие за
жизнью скандальной дивы, подозревают, что мужчина не выдержал позора.
В Instagram аккаунте Анастасии Волочковой перестали появляться
фото с любовником балерины Михаилом. Многочисленные поклонники, следящие за
жизнью скандальной дивы, подозревают, что мужчина не выдержал позора.
После гневных комментариев в адрес танцовщицы и ее суженного,
Волочкова удалила постыдные публикации развеселой пьянки в день скорби по кемеровчанам, а влюбленный вообще пропал с новых
фотоотчетов красотки. Видимо в разудалом гуляке проснулась совесть, и он
перестал вестись на поводу у шальной зазнобы. От зоркого взгляда пользователей
не укрылось, что любовник балерины исчез. "А
куда делся Миша?", "Признавайся, куда Мишутку дела?", -
иронизируют фолловеры.
Поклонников очень ранил глупый поступок артистки, даже под
новыми публикациями, с виду очень приличными, ей продолжают припоминать
позорный момент: "А подскажите пожалуйста, ГДЕ Анастасия работает?! В караоке?
В Чайхане? Или еще где?", "После пьяных выходок в день трагедии Вы стали, как
ветошь, никому не интересны. Репутацию и уважение нереально вернуть", – продолжают
горячиться подписчики. Видимо эта история еще не скоро забудется.
Напомним, что фанаты жестко раскритиковали Анастасию за то, что
она позволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово
разместить несколько видео с бурной вечеринки.
На записях звезда и ее спутник без удержу отдыхает в питейном
заведении. Парочка курит кальян, задорно поет песни, пританцовывает на сцене и
выглядит весьма счастливой. Об этом же свидетельствовали и посты к публикациям, в
которых балерина рассказывает о своем настроении и призывает поклонников порадоваться
за нее.
И все это на фоне всероссийского горя – страшного пожара в
кемеровском торговом центре, который унес 64 жизни. Тогда поклонники грубо обругали
звезду. И поделом.