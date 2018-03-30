В Instagram аккаунте Анастасии Волочковой перестали появляться фото с любовником балерины Михаилом. Многочисленные поклонники, следящие за жизнью скандальной дивы, подозревают, что мужчина не выдержал позора.

В Instagram аккаунте Анастасии Волочковой перестали появлятьсяфото с любовником балерины Михаилом. Многочисленные поклонники, следящие зажизнью скандальной дивы, подозревают, что мужчина не выдержал позора.После гневных комментариев в адрес танцовщицы и ее суженного,Волочкова удалила постыдные публикации развеселой пьянки в день скорби по кемеровчанам, а влюбленный вообще пропал с новыхфотоотчетов красотки. Видимо в разудалом гуляке проснулась совесть, и онперестал вестись на поводу у шальной зазнобы. От зоркого взгляда пользователейне укрылось, что любовник балерины исчез. "Акуда делся Миша?", "Признавайся, куда Мишутку дела?", -иронизируют фолловеры.Поклонников очень ранил глупый поступок артистки, даже подновыми публикациями, с виду очень приличными, ей продолжают припоминатьпозорный момент: "А подскажите пожалуйста, ГДЕ Анастасия работает?! В караоке?В Чайхане? Или еще где?", "После пьяных выходок в день трагедии Вы стали, какветошь, никому не интересны. Репутацию и уважение нереально вернуть", – продолжаютгорячиться подписчики. Видимо эта история еще не скоро забудется.Напомним, что фанаты жестко раскритиковали Анастасию за то, чтоона позволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемероворазместить несколько видео с бурной вечеринки.На записях звезда и ее спутник без удержу отдыхает в питейномзаведении. Парочка курит кальян, задорно поет песни, пританцовывает на сцене ивыглядит весьма счастливой. Об этом же свидетельствовали и посты к публикациям, вкоторых балерина рассказывает о своем настроении и призывает поклонников порадоватьсяза нее.И все это на фоне всероссийского горя – страшного пожара вкемеровском торговом центре, который унес 64 жизни. Тогда поклонники грубо обругализвезду. И поделом.