На чемпионате России по лыжным гонкам, который завершается в Сыктывкаре, после женской эстафеты состоялась мужская гонка 4х10 км. Победу праздновали лыжники первой сборной Тюменской области, в составе которых были Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

На чемпионате России по лыжным гонкам, который завершается в Сыктывкаре, после женской эстафеты состоялась мужская гонка 4х10 км. Победу праздновали лыжники первой сборной Тюменской области, в составе которых были Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.Чемпионы опередили соперников почти на минуту: их время 1 час 37 мин. 43,6 сек., а занявшая второе место первая сборная Удмуртии (Сергей Ардашев, Дмитрий Япаров, Константин Главатских, Максим Вылегжанин) отстала на 56 сек. Команда Республики Коми (Станислав Волженцев, Илья Семиков, Алексей Виценко, Ермил Вокуев) стала третьей.Выступавшие за Московскую область Александр Бессмертных и Петр Седов вместе с товарищами стали четвертыми, Андрей Ларьков в сборной Татарстана – пятым, Евгений Дементьев в команде ХМАО – шестым, Никита Крюков, бежавший за Москву, седьмым, а Глеб Ретивых и Николай Морилов в составе третьей сборной Тюмени – только 16-ми.