Российская компания SpaceWay предложила
родственникам основателя МММ Сергея Мавроди оригинальную идею проводов его в
последний путь. Прах бизнесмена собираются развеять в космосе.
Российская компания SpaceWay предложила
родственникам основателя МММ Сергея Мавроди оригинальную идею проводов его в
последний путь. Прах бизнесмена собираются развеять в космосе.
В компании выразили соболезнования родственникам Мавроди
и попросили связаться с ними, если их заинтересует данное
предложение. Все расходы по организации похорон SpaceWay
готова взять на себя.
"К сожалению, все мы смертны. И обмануть смерть
не удавалось никому. (Здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)". Даже великому комбинатору Сергею Мавроди. Каким бы
он ни был, но это была Личность, без преувеличения, космического
масштаба. Мы предлагаем родственникам совершенно бесплатно проводить
в последний путь Сергея Пантелеевича, развеяв его прах
в космосе", – сообщается на сайте компании. Есть и описание прощания
с умершим.
Так, прах помещается в специальную капсулу, его поднимают
на высоту в 30 километров. Затем он развеивается во Вселенной.
Создатель финансовой пирамиды МММ Сергей
Мавроди скончался 26 марта
на 63-м году жизни в Боткинской больнице. По имеющейся информации,
причиной смерти стали одновременные
перфорация язвы кишечника и инфаркт.
Как писали Dni.Ru, никто из близких Маровди пока так и не изъявил желание забрать его труп
из морга. Предположительно, траурная церемония состоится не раньше 2 апреля:
отложить ее пришлось из-за семейных дрязг.