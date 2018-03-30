Российская компания SpaceWay предложила родственникам основателя МММ Сергея Мавроди оригинальную идею проводов его в последний путь. Прах бизнесмена собираются развеять в космосе.

Российская компания SpaceWay предложилародственникам основателя МММ Сергея Мавроди оригинальную идею проводов его впоследний путь. Прах бизнесмена собираются развеять в космосе.В компании выразили соболезнования родственникам Мавродии попросили связаться с ними, если их заинтересует данноепредложение. Все расходы по организации похорон SpaceWayготова взять на себя."К сожалению, все мы смертны. И обмануть смертьне удавалось никому. (Здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)". Даже великому комбинатору Сергею Мавроди. Каким быон ни был, но это была Личность, без преувеличения, космическогомасштаба. Мы предлагаем родственникам совершенно бесплатно проводитьв последний путь Сергея Пантелеевича, развеяв его прахв космосе", – сообщается на сайте компании. Есть и описание прощанияс умершим.Так, прах помещается в специальную капсулу, его поднимаютна высоту в 30 километров. Затем он развеивается во Вселенной.Создатель финансовой пирамиды МММ СергейМавроди скончался 26 мартана 63-м году жизни в Боткинской больнице. По имеющейся информации,причиной смерти стали одновременныеперфорация язвы кишечника и инфаркт.Как писали Dni.Ru, никто из близких Маровди пока так и не изъявил желание забрать его трупиз морга. Предположительно, траурная церемония состоится не раньше 2 апреля:отложить ее пришлось из-за семейных дрязг.