Благоустройство большей части Новой Москвы завершится к 2020 году. С таким заявлением выступил Сергей Собянин. Построят миллионы квадратных метров жилья, крупные предприятия и дороги, подземка дотянется до Рассказовки, а в городе Московский будет завершен один из крупнейших в столице проектов комплексного развития территории.

Благоустройство большей части Новой Москвы завершится к 2020 году. С таким заявлением выступил Сергей Собянин. Построят миллионы квадратных метров жилья, крупные предприятия и дороги, подземка дотянется до Рассказовки, а в городе Московский будет завершен один из крупнейших в столице проектов комплексного развития территории.Парты, стулья, кровати — здесь все готово. Мячи и машинки на месте — правда, пока в упаковке. Новые группы первыми осматривают мамы.Помимо этого детского сада в Московском строится еще и школа на 800 учащихся. Кроме того, здесь по соседству почти готов еще один сад на 350 воспитанников. Весь этот большой образовательный комплекс рассчитан на полторы тысячи детей. И как ожидается, он откроется уже нынешней осенью.У родителей не будет повода для переживаний: рядом с детскими садами и школой построили новое отделение полиции. Условия для сотрудников будут комфортные: есть комнаты отдыха, спортплощадка и тир."Безусловно, здесь созданы все условия как для приема граждан, оказания госуслуг населению, так и для работы сотрудников", — говорит начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве Шамиль Сибанов.Новая Москва растет: за шесть лет ее население увеличилось на сто тысяч человек. Здесь есть где жить и где работать. Рядом со Внуковом появился инновационный логистический комплекс. Уже сейчас в нем есть завод металлоконструкций и производственный центр Почты России."Мы планируем в сентябре открыть вторую очередь Внукова-2, это еще несколько корпусов современных логистических услуг, и хотим выделить направление "Москва" в отдельный корпус, чтобы повысить качество услуг для москвичей", — рассказал генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов.Комплекс сейчас дает шесть тысяч рабочих мест, а через пять лет их станет в два раза больше. Спрос на них наверняка будет, хотя еще пять лет назад сложно было представить, что сюда кто-то будет переезжать."Нам досталось непростое наследство — отсутствие транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, — но мы год от года устраняем эти проблемы. Думаю, что в течение двух-трех лет большая часть территории Новой Москвы будет обустроена таким образом, что дальше можно будет уже в плановом порядке идти", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.До конца года в Новую Москву придет и метро — откроется участок Солнцевской ветки от "Раменок" до "Рассказовки". Это всего в паре километров от Московского.