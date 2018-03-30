На матч чемпионата России по мини-футболу с новосибирским Сибиряком московский клуб Дина, испытывающий серьезные финансовые проблемы, заявил всего трех футболистов. Однако во время встречи один из них получил травму. Судья был вынужден остановить игру.

На матч чемпионата России по мини-футболу с новосибирским "Сибиряком" московский клуб "Дина", испытывающий серьезные финансовые проблемы, заявил всего трех футболистов. Однако во время встречи один из них получил травму. Судья был вынужден остановить игру.Уже к третьей минуте матча футболисты "Сибиряка" вели со счетом 4:0. Когда же игрок "Дины" получил травму, у москвичей на площадке осталось лишь два человека. Игра была остановлена, сообщает ТАСС.В турнирной таблице новосибирский "Сибиряк" располагается на втором месте. В его активе 60 очков после 26 игр. "Дина" занимает последнюю строчку, набрав всего 4 очка. Ранее московский клуб не смог сыграть с санкт-петербургским "Политехом" из-за неявки десяти игроков основного состава.