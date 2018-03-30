Известный по телевизионным юмористическим передачам клоун, звезда театра Евгения Петросяна Кривое зеркало Александр Морозов даже о том, что однажды стоял перед наставленным на него пистолетом и тонул в ледяной воде на рыбалке, в программе Судьба человека рассказывает шутя.

Известный по телевизионным юмористическим передачам клоун, звезда театра Евгения Петросяна "Кривое зеркало" Александр Морозов даже о том, что однажды стоял перед наставленным на него пистолетом и тонул в ледяной воде на рыбалке, рассказывает шутя. Хотя, конечно, в те моменты было не до смеха: жизнь в прямом смысле висела на волоске.А еще в его жизни мистическим образом постоянно фигурирует цифра шесть. Морозов говорит, что у него шесть детей, хотя своих пока нет, а еще он предпринимал шесть попыток создать семью, но ни с одной женщиной не прожил больше шести лет. И это при том, что чувство юмора и обаяние притягивали и продолжают притягивать к нему самых красивых женщин.Юморист признается Борису Корчевникову в программе "Судьба человека", что с некоторыми бывшими женами поступал не очень красиво. Одной и вовсе рассказал о решении развестись по телефону, когда внезапно влюбился в другую женщину.Вспоминает он и о свадьбе, на которую по просьбе жены пришел с клоунским носом. Теперь, говорит клоун, он никому не советуют так поступать, чтобы по жизни "не остаться с носом".Морозов признается: он продолжает искать серьезных отношений и надеется, что встретит женщину, которая навсегда войдет в его судьбу.Какой она должна быть? Какую роль сыграли в эстрадной судьбе клоуна Ян Арлазоров и Евгений? Кто придумал его образ? И как Морозов смог избавиться от наркотической зависимости и однажды в ресторане стоял под пулями? На эти вопросы юморист откровенно ответил в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".