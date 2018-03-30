За месяц Лондон должен уравнять количество работников своих дипломатических миссий в России с числом российских дипломатов в Великобритании, сообщили в МИД РФ.

За месяц Лондон должен уравнять количество работников своих дипломатических миссий в России с числом российских дипломатов в Великобритании, сообщили в МИД РФ.Ранее посол Великобритании Лори Бристоу был вызван в МИД, где ему заявили "решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны", вызвавшими высылку российских дипломатов из ряда стран.Посла проинформировали, что в качестве ответной меры британской стороне следует сократить свой персонал в РФ в соответствии с количеством работников российских дипмиссий в Великобритании.В свою очередь, в эфире телеканала "Россия 24" Бристоу заявил, что шаги, которые западные страны предприняли в отношении России в связи с делом Скрипалей, отражают степень их озабоченности "в связи с нанесенным ущербом для международной системы безопасности".