Пожар в пермской гимназии №33 тушили более 30 пожарных. В МЧС сообщили о возгорании на площади 4 кв. метра. Однако в сети появились снимки сгоревшего школьного здания.

Пожар в пермской гимназии №33 тушили более 30 пожарных. ВМЧС сообщили о возгорании на площади 4 кв. метра. Однако в сети появилисьснимки сгоревшего школьного здания.Сигнал о возгорании в здании гимназии №33 по ул. Островскогов Перми поступил на пульт пожарной охраны 28 марта в 03:59 по местному времени.На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения,сотрудники полиции и скорая помощь.Как сообщили в МЧС, в общей сложности на пожаре работал 13единиц спецтехники и 32 пожарных. Ликвидировать возгорание на площади 4 кв.метра удалось через 21 минуту. Пострадавших в результате происшествия нет.Однако телеграм-канал Mash усомнился в приведенных властями данных. "МЧС и российскиечиновники – самый опасный из существующих на Земле симбиозов. Когда произойдетконец Света, эти сущности продолжат его опровергать даже будучи расщепленнымина атомы. Итак, встречайте. Ночью 28 марта в 33-й гимназии Перми произошелпожар. После "Зимней Вишни" такое очень тревожит людей", – пишетMash. В подтверждениеканал публикует видео."С утра МЧС докладывает, что они потушили пожарплощадью 4 кв. метра. К ним спешно присоединяется министр территориальнойбезопасности Пермского края Андрей Ковтун. Горел диван. Диван... Диван?!".Предварительная версия ЧП, озвученная МЧС – замыканиепроводки. Как сообщают в экстренных службах, сумма ущерба и точная причинапожара устанавливаются.Напомним, 25 марта вспыхнул страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Погибли 64 человека. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело по трем статьям. Пятерых его фигурантов арестовали на два месяца.