Пожар в пермской гимназии №33 тушили более 30 пожарных. В
МЧС сообщили о возгорании на площади 4 кв. метра. Однако в сети появились
снимки сгоревшего школьного здания.
Пожар в пермской гимназии №33 тушили более 30 пожарных. В
МЧС сообщили о возгорании на площади 4 кв. метра. Однако в сети появились
снимки сгоревшего школьного здания.
Сигнал о возгорании в здании гимназии №33 по ул. Островского
в Перми поступил на пульт пожарной охраны 28 марта в 03:59 по местному времени.
На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения,
сотрудники полиции и скорая помощь.
Как сообщили в МЧС, в общей сложности на пожаре работал 13
единиц спецтехники и 32 пожарных. Ликвидировать возгорание на площади 4 кв.
метра удалось через 21 минуту. Пострадавших в результате происшествия нет.
Однако телеграм-канал Mash усомнился в приведенных властями данных. "МЧС и российские
чиновники – самый опасный из существующих на Земле симбиозов. Когда произойдет
конец Света, эти сущности продолжат его опровергать даже будучи расщепленными
на атомы. Итак, встречайте. Ночью 28 марта в 33-й гимназии Перми произошел
пожар. После "Зимней Вишни" такое очень тревожит людей", – пишет
Mash. В подтверждение
канал публикует видео.
"С утра МЧС докладывает, что они потушили пожар
площадью 4 кв. метра. К ним спешно присоединяется министр территориальной
безопасности Пермского края Андрей Ковтун. Горел диван. Диван... Диван?!".
Предварительная версия ЧП, озвученная МЧС – замыкание
проводки. Как сообщают в экстренных службах, сумма ущерба и точная причина
пожара устанавливаются.
Напомним, 25 марта вспыхнул страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Погибли 64 человека. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело по трем статьям. Пятерых его фигурантов арестовали на два месяца.