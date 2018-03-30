Соответствующие распоряжения Правительства Российской Федерации были подписаны в марте 2018 года. Средства федерального бюджета распределены по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

На развитие паллиативной медицинской помощи, включая обеспечение жителей региона необходимыми обезболивающими препаратами, а также медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, Владимирской области в 2018 году выделено 65,9 млн рублей.На обеспечение необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих инвалидность, в 2018 году из федерального бюджета выделено 25,4 млн рублей.Лекарственное обеспечение данной категории граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» и перечнем лекарственных препаратов для медицинского применения, утверждаемым Правительством РФ.