Общероссийский народный фронт объявил о запуске конкурса видеороликов «Дорогам - зелёный цвет». В его рамках все желающие могут рассказать о дорожных проблемах в своём населённом пункте. Цель конкурса – обратить внимание общественности и чиновников на качество дорожного полотна, от которого зависит безопасность движения. ОНФ уже давно составляет Карту убитых дорог. И для участия в конкурсе необходимо снять видеоролики о дорогах на этой карте. Это может быть призыв отремонтировать проблемный участок, либо рассказ о том, как местные власти отремонтировали дорогу после её появления на интерактивной карте.

30.03.2018Общероссийский народный фронт объявил о запуске конкурса видеороликов Дорогам - зелёный цвет. В его рамках все желающие могут рассказать о дорожных проблемах в своём населённом пункте. Цель конкурса – обратить внимание общественности и чиновников на качество дорожного полотна, от которого зависит безопасность движения. ОНФ уже давно составляет "Карту убитых дорог". И для участия в конкурсе необходимо снять видеоролики о дорогах на этой карте. Это может быть призыв отремонтировать проблемный участок, либо рассказ о том, как местные власти отремонтировали дорогу после её появления на интерактивной карте. Участником конкурса может быть любой совершеннолетний гражданин и даже авторский коллектив. Работы принимаются со 2-го по 29-ое апреля. Подробности на сайтах и . Цель конкурса - чтобы вся "Карта убитых дорог" окрасилась в зелёный цвет, который символизировал бы, что проблемных участков не осталось. Победителей ждут ценные призы - видеокамера, оптический стабилизатор для телефона и фотоаппараты с моментальной печатью фотографий.Метки: дороги, ОНФ, видеоролики, конкурс, карта