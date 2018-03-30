Перспективная Бирюлевская линия столичного метрополитена будет включать в себя шесть станций. О соответствующих планах московских властей рассказал глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, с вводом ветки в эксплуатацию транспортная доступность улучшится в пяти районах города.
Перспективная Бирюлевская линия столичного метрополитена будет включать в себя шесть станций. О соответствующих планах московских властей рассказал глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, с вводом ветки в эксплуатацию транспортная доступность улучшится в пяти районах города.
Как рассказал Хуснуллин, в состав будущей линии войдут шесть
станций: "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно",
"Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное". В настоящее время прорабатывается
возможность их строительства.
По словам руководителя строительного комплекса, перспективная
Бирюлевская ветка придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники,
Москворечье-Сабурово и Бирюлево. "Станции метро станут ближе почти для
полумиллиона горожан", – заметил он.
Марат Хуснуллин напомнил, что задачу сделать метро
максимально доступным транспортом для жителей города поставил мэр Москвы Сергей
Собянин. По словам руководителя строительного комплекса города, на сегодняшний
день в столице еще есть районы, не охваченные линиями метрополитена. Одним из
них является Бирюлево.
"Сегодня при строительстве Большой кольцевой линии метро
закладывается возможность проходки новых радиальных направлений, – отметил
Хуснуллин. – В том числе в этот район".
Он напомнил, что одна такая радиальная линия –
Кожуховская – уже находится в стадии строительства. "В перспективе развитие
получат Рублево-Архангельская линия", – сказал столичный чиновник, напомнив,
что она будет брать начало от станции "Улица Народного ополчения" Большого
кольца.
Также новая линия пойдет в населенные пункты Новой Москвы. В
Троицкий и Новомосковский округа метро пойдет от станции "Улица Новаторов".
Ветка протянется до Троицка через Коммунарку.
Напомним, ранее Марат Хуснуллин говорил о том, что конкретные
решения по прокладке новых радиальных линий метро будут приняты летом этого
года. Параметры перспективных веток подземки пройдут обсуждение в рамках формирования
городской адресной инвестиционной программы на ближайшие годы.