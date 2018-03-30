Перспективная Бирюлевская линия столичного метрополитена будет включать в себя шесть станций. О соответствующих планах московских властей рассказал глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, с вводом ветки в эксплуатацию транспортная доступность улучшится в пяти районах города.

Перспективная Бирюлевская линия столичного метрополитена будет включать в себя шесть станций. О соответствующих планах московских властей рассказал глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, с вводом ветки в эксплуатацию транспортная доступность улучшится в пяти районах города.Как рассказал Хуснуллин, в состав будущей линии войдут шестьстанций: "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно","Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное". В настоящее время прорабатываетсявозможность их строительства.По словам руководителя строительного комплекса, перспективнаяБирюлевская ветка придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники,Москворечье-Сабурово и Бирюлево. "Станции метро станут ближе почти дляполумиллиона горожан", – заметил он.Марат Хуснуллин напомнил, что задачу сделать метромаксимально доступным транспортом для жителей города поставил мэр Москвы СергейСобянин. По словам руководителя строительного комплекса города, на сегодняшнийдень в столице еще есть районы, не охваченные линиями метрополитена. Одним изних является Бирюлево."Сегодня при строительстве Большой кольцевой линии метрозакладывается возможность проходки новых радиальных направлений, – отметилХуснуллин. – В том числе в этот район".Он напомнил, что одна такая радиальная линия –Кожуховская – уже находится в стадии строительства. "В перспективе развитиеполучат Рублево-Архангельская линия", – сказал столичный чиновник, напомнив,что она будет брать начало от станции "Улица Народного ополчения" Большогокольца.Также новая линия пойдет в населенные пункты Новой Москвы. ВТроицкий и Новомосковский округа метро пойдет от станции "Улица Новаторов".Ветка протянется до Троицка через Коммунарку.Напомним, ранее Марат Хуснуллин говорил о том, что конкретныерешения по прокладке новых радиальных линий метро будут приняты летом этогогода. Параметры перспективных веток подземки пройдут обсуждение в рамках формированиягородской адресной инвестиционной программы на ближайшие годы.​