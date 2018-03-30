Злоумышленники, введя пожилую женщину в заблуждение, попросили снять с ее счета денежные средства и передать им...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали 32-летнего приезжего по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки.В отдел полиции поступило сообщение о мошенничестве. По словам потерпевшей, на улице Борисовские пруды к ней подошли двое неизвестных. Представившись приезжими из другого государства, они попросили помочь в переводе денежных средств, пояснив, что сами сделать этого не могут из-за отсутствия банковского счета. Мужчины попросили заявительницу снять со своего счета денежные средства и передать им пересчитать, для того чтобы не перепутать с поступающими деньгами. Пересчитав деньги, злоумышленники вернули ей купюры и скрылись. Позже женщина поняла, что возвращенные ей денежные средства являются поддельными. Ущерб составил 500 тысяч рублей.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых.По данному факту следствием ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22