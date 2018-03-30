Злоумышленница увидела привязанную у магазина собаку. Воспользовавшись отсутствием хозяина, она отвязала поводок и похитила животное...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Северное вернули хозяйке похищенную собаку.В ОМВД России по району Чертаново Северное поступило сообщение о краже. По словам потерпевшей, у одного из магазинов на Варшавском шоссе, неизвестный похитил ее собаку породы мопс. Ущерб составил 60 000 рублей.В ходе патрулирования территории полицейские ОМВД России по району Чертаново Северное на Варшавском шоссе была задержана подозреваемая - 52-летняя жительница столицы. Собака возвращена законной владелице.Полицейскими установлено, что злоумышленница увидела привязанную у магазина собаку. Воспользовавшись отсутствием хозяина, она отвязала поводок и похитила животное.Следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22