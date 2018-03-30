Злоумышленница увидела привязанную у магазина собаку. Воспользовавшись отсутствием хозяина, она отвязала поводок и похитила животное...
Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Северное вернули хозяйке похищенную собаку.
В ОМВД России по району Чертаново Северное поступило сообщение о краже. По словам потерпевшей, у одного из магазинов на Варшавском шоссе, неизвестный похитил ее собаку породы мопс. Ущерб составил 60 000 рублей.
В ходе патрулирования территории полицейские ОМВД России по району Чертаново Северное на Варшавском шоссе была задержана подозреваемая - 52-летняя жительница столицы. Собака возвращена законной владелице.
Полицейскими установлено, что злоумышленница увидела привязанную у магазина собаку. Воспользовавшись отсутствием хозяина, она отвязала поводок и похитила животное.
Следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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