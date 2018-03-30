В рамках мероприятия были обсуждены вопросы взаимодействия подразделений УЭБиПК с институтами гражданского общества в сфере экономической безопасности...

На Петровке, 38 состоялось заседание Общественного совета при ГУ МВД России, в котором приняли участие врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Плахих, а также заместители начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции К.В. Пантелеев и полковник полиции А.С. Сидоров.В рамках мероприятия были обсуждены вопросы взаимодействия подразделений УЭБиПК с институтами гражданского общества в сфере экономической безопасности, в частности, выявление и предотвращение преступлений.Сергей Плахих отметил, что преступления в сфере экономики многообразны.«Дискуссия по насущным проблемам в сфере противодействия экономическим преступлениям поможет нам определить пути совершенствования работы в данном направлении», – сказал он.В органы внутренних дел от граждан поступают жалобы на незаконное завладение принадлежащими им денежными средствами со стороны компаний-участников рынка ценных бумаг, работающих с валютными парами и производными от них финансовыми инструментами.При привлечении к ответственности недобросовестных компаний сложность доказывания состоит в том, что фирмы, в которые обращаются клиенты для торговли на рынке ценных бумаг, не являются лицензированными дилерами, а оказывают консультационные услуги гражданам, желающим осуществлять торговлю на рынке. При этом используются интернет-ресурсы не компании-консультанта, а иностранных компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах. Кроме того, изначально гражданам указывают на риск потери вкладов из-за непрогнозируемых колебаний рынка мировых валют.Также были рассмотрены и иные вопросы, связанные с противодействием экономической преступности, в том числе в виртуальном пространстве.Члены Общественного совета Александр Хаминский, Илья Рассолов, Петр Шкуматов и Андрей Бабушкин подчеркнули важность нейтрализации данной ситуации, а также внесли ряд предложений по совершенствованию деятельности подразделений УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве