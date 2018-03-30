Снижение количества участников рынка недвижимости и появление посредника в лице банков приведет в среднесрочной перспективе к росту цен

Снижение количества участников рынка недвижимости и появление посредника в лице банков ввиду новых законодатеьных новелл в сфере строительства приведет в среднесрочной перспективе к росту цен, сказала глава Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова во время круглого стола "33Live.Ru Недвижимость".Главная причина перехода к проектному финансированию – это желание государства обезопасить покупателя и решить проблему обманутых дольщиков. Сейчас государство часто само решает проблемы, связанные с долгами частных застройщиков и как следствие, проблемы обманутых дольщиков.По ее мнению, законодательные новеллы в сфере строительства покупателю ничем не грозят, кроме повышения цен. Маленькие игроки постепенно уйдут с рынка, так как не выдержат новых требований. Все объекты у нас будут строить системные надежные застройщики, и это действительно хорошо.Когда снижается число игроков, снижается конкуренция, продолжает она. В ближайшей перспективе серьезного повышения цен не будет, но в ближайшие два-три года те квартиры, которые до начала ужесточения законодательства, начали строить, закончатся, и это неизбежно приведет к росту цен.Кроме этого, появится посредник в лице банка – который будет брать плату с застройщика за обслуживание денег. Это тоже скажется на ценах.После перехода к проектному финансированию смысл долевого строительства для девелоперов по сути отпадает. Если строитель не может получить доступ к дешевым деньгам на этапе котлована, то и нет смысла продавать по дешевым ценам в начале."Снижение количества участников рынка недвижимости и появление посредника в лице банков приведет в среднесрочной перспективе к росту цен. Да, застройщики будут становиться надежнее, но цены на недвижимость будут дорожать", - считает Любовь Цветкова.Сегодня, по ее словам, сдерживающим фактором роста цен выступает не снижение маржинальности застройщика, а отсутствие роста доходов покупателя.У абсолютного большинства застройщиков возможности снижения цен уже практически исчерпаны. Свою маржинальность сильно уже снизили подрядчики. Сейчас хорошей рентабельностью считается 5-10%. Некоторые из них работают с нулевой прибылью, чтобы просто не растерять команду. У девелоперов маржинальнсоть тоже снизилась и составляет 10—15%.При этом, сейчас на рынке очень хороший выбор, такого числа проектов, удовлетворяющих любые запросы, еще не было. Поэтому, по ее мнению, сейчас время покупать.С 1 июля в силу вступит пакет поправок в законодательство о долевом строительстве. Ужесточаются требования к финансовым показателям застройщикам – на протяжении всего периода строительства застройщик должен иметь десятую часть собственных средств от планируемой стоимости проекта.Помимо этого, необходимо обеспечить минимальный остаток средств на счете в уполномоченном банке в размере 10% от проектной стоимости на дату получения застройщиком разрешения привлекать средства участников долевого строительства. Также, согласно законодательным новеллам, один застройщик может получить только одно разрешение на строительство.Кроме этого, летом заработает модель эскроу-счетов, которая должна стать переходом от долевого строительства к проектному финансированию. Основная причина отказа ДДУ, по мнению властей - обезопасить дольщика и навести порядок в строительной отрасли.В дальнейшем строительство жилья будет переведено на проектное финансирование. Правительство уже утвердило дорожную карту поэтапного отказа от долевого строительства и перехода к проектному финансированию к 2020 году.