Решение руководства Газпрома включить в годовой отчет выплату украинской компании 2,56 миллиарда долларов вызвало неконтролируемый всплеск эмоций в украинской компании. Российский концерн назвали котиками – и, потирая руки, ждут денег.

Решение руководства "Газпрома" включить в годовойотчет выплату украинской компании 2,56 миллиарда долларов вызвало неконтролируемыйвсплеск эмоций в украинской компании. Российский концерн назвали "котиками"– и, потирая руки, ждут денег.Украинская компания в соцсетях хвастается, что стране хватитгаза даже в том случае, если снег пролежит до лета. Как сообщает "Нафтогаз",запасов в подземных хранилищах – 7,8 миллиарда кубометров – достаточно, дажеесли снег пролежит до июня. Но признают, что тепла им тоже хочется.Наверное, именно это неудовлетворенное желание и привело ктакой бурной реакции на новтси от "Газпрома". Российский концерн отразилв отчетности за 2017 год выплату украинской компании 2,56 миллиарда долларов,которые присудил Киеву Стокгольмский арбитраж."Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, чторешения Стокгольмского арбитража – это еще не факт и "надопосмотреть", но международные стандарты финансовой отчетности – этомеждународные стандарты финансовой отчетности", – написала компания всвоем Twitter.Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданному украинской стороной иску на транзит газа. Киев настаивал на повышении тарифов на перекачку голубого топлива на Запад. Представители российской компании заявили о несогласии с судебным решением.Российский газовый гигант прекратил поставки голубого топлива в Незалежную. Украинским властям пришлось снизить норму потребления газа. С соответствующей просьбой президент Петр Порошенко лично обратился к гражданам. В соцсетях была запущена кампания с хештегом #прикрути. Многие украинцы "настойчивым просьбам" главы государства не вняли.