Народная артистка России Наталья Попович будет похоронена на Ваганьковском кладбище 2 апреля.

Народная артистка России Наталья Попович будет похоронена на Ваганьковском кладбище 2 апреля.Об этом рассказали РИА Новости в московском театре "Новая опера" имени Колобова, где Попович с 1991 по 2017 годы служила главным хормейстером.Она скончалась 30 апреля в возрасте 73 лет после тяжелой и продолжительной болезни.В театре подчеркнули, что прощание с Натальей Григорьевной пройдет в зеркальном фойе "Новой оперы" 2 апреля с 11 часов до 13 часов. В этот же день состоятся похороны на Ваганьковском кладбище, где она будет похоронена рядом с супругом, выдающимся дирижером Евгением Колобовым, имя которого носит театр.С 1991 года до своей кончины в 2003 году Евгений Колобов являлся художественным руководителем основанного им московского театра "Новая опера". Его творческим принципом являлось исполнение незаслуженно забытых произведений и новая, современная интерпретация уже известных музыкальных сочинений.15 июня 2003 года он скоропостижно скончался от сердечного приступа в возрасте 57 лет. Похоронен 17 июня 2003 года на Ваганьковском кладбище.