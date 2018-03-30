В СМИ появилась информация о госпитализации Евгения Осина. Журналисты умудрились снять некогда популярного исполнителя прямо в больнице.

В СМИ появилась информация о госпитализации Евгения Осина. Журналисты умудрились снять некогда популярного исполнителя прямо в больнице.Евгений Осин самостоятельно добрался до столичной клиники и пожаловался медикам на плохо самочувствие. Потрясенные врачи не сразу признали в заросшем мужчине некогда популярного певца и музыканта. Тем не менее, они его сразу обследовали и выяснили, что у Осина сильнейшее алкогольное отравление.Кроме того, у певца серьезные проблемы с печенью.Репортеры умудрились снять артиста прямо в палате. Судя по видео, артист обустраивает свое местечко. К артисту пришла медсестра, которая принесла ему обед. На кадрах записи слышно, как Евгений Осин спрашивает, из чего приготовлено блюдо и, услышав в ответ "овощное", восклицает: "Отлично!" Потом интересуется: "А супчик? Ой, спасибо большое. Если солянка останется, я приду за добавкой".На вопрос поклонника, как он себя чувствует, Осин ответил довольно бодрым голосом: "Нормально", однако отметил, что у него тут нет чашки. Что касается самочувствия, то Евгений высказался о нем так: "Да вот, плохо стало, попал сюда. Пока ничего не говорят. Жду анализов".При этом РЕН ТВ дает понять, что у артиста наблюдаются серьезные проблемы с памятью. На видео запечатлен момент, когда Осин задает один и тот же вопрос работнице больницы. Артист не помнит, что уже спрашивал про суп.