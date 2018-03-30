Евгений Никулин экстрадирован из Чехии в США. Этот факт подтверждает пресс-секретарь Министерства юстиции Республики Тереза Шейбалова. По ее словам, решение принял глава ведомства Роберт Пеликан. Самолет с Никулиным вылетел из аэропорта Праги в ночь с четверга на пятницу. Сегодня в 9 утра спецборт приземлился в штате Вирджиния.

Евгений Никулин экстрадирован из Чехии в США. Этот факт подтверждает пресс-секретарь Министерства юстиции Республики Тереза Шейбалова. По ее словам, решение принял глава ведомства Роберт Пеликан. Как сообщает агентство ТАСС, самолет с Никулиным вылетел из аэропорта Праги в ночь с четверга на пятницу, а сегодня в 9 утра приземлился в штате Вирджиния.Адвокат россиянина Мартин Садилек рассказал, что об экстрадиции своего подзащитного узнал только из СМИ. А представитель посольства РФ в Чехии Алексей Колмаков заявил, что данный шаг республиканских властей вызывает разочарование. Прага в очередной раз отдала предпочтение "союзнической солидарности" и решила не учитывать всех обстоятельств дела, добавил он.Евгений Никулин был задержан 5 октября 2016 года в ходе совместной операции спецслужб Чехии и американского ФБР. Штаты считают его хакером и обвиняют во взломе социальной сети LinkedIn. У российского суда к Никулину тоже есть претензии. Его подозревают в краже более 3 тысяч долларов.