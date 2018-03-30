Значительная часть работ по благоустройству Новой Москвы и строительству инфраструктуры завершится в течение двух-трех лет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. 30 марта он осмотрел логистический центр во Внукове и ознакомился с ходом строительства социальных объектов в городе Московский, передает Интерфакс.

В Новой Москве сейчас активно строятся дороги, метро, детсады, школы и поликлиники отметил мэр. "Думаю, в ближайшие два-три года благоустройство большей части территории Новой Москвы завершится", - добавил он.Собянин сообщил, что рабочие места и инфраструктура на присоединенных территориях появляются одновременно с новым жильем. С 6 лет население Новой Москвы выросло с 250 тысяч человек до 350 тысяч, и за это время было создано 100 тысяч новых рабочих мест, построены десятки детских садов, школ и поликлиник, открыты две станции метро.Мэр напомнил, что в Московском идет реализация одного из крупнейших в столице проектов комплексного развития территории — ЖК "Первый Московский". Там запланировано строительство 1,3 миллиона квадратных метров жилья, а также объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры, включая детские сады, школы, поликлинику, отдел полиции, магазины, объекты бытового обслуживания.В свою очередь, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в Новой Москве в настоящее время строится примерно 20 новых детсадов и школ, при этом больше половины возводится за счет инвесторов. До конца 2020 года в ТиНАО планируется построить около 50 различных объектов социального назначения.