Группа компаний КОРТРОС передала городу детский сад в жилом комплексе Прима-Парк. Торжественная церемония передачи здания дошкольного образовательного учреждения состоялась сегодня в Москве. Уже с понедельника первые детский сад распахнет свои двери первым воспитанникам.

Группа компаний "КОРТРОС" передала городу детский сад в жилом комплексе "Прима-Парк". Торжественная церемония передачи здания дошкольного образовательного учреждения состоялась сегодня в Москве. Уже с понедельника первые детский сад распахнет свои двери первым воспитанникам.В столичной Щербинке прошло торжественное открытие детскогосада, построенного в жилом комплексе "Прима-Парк". Возведенное "КОРТРОСом" дошкольноеобразовательное учреждение передано городу застройщиком. Уже с понедельника, 2апреля оно начнет функционировать и примет первых детей.В церемонии передачи сада приняли участие глава ЩербинкиЮрий Стручалин, представители застройщика, департамента развития новыхтерриторий, сотрудники префектур Троицкого и Новомосковского административныхокругов Москвы. Выступая от застройщика, гендиректор "КОРТРОСа" СтаниславКиселев отметил, что его главная цель – создание комфортной среды дляпроживания."Важным аспектом для нас является архитектурасоциальной среды, – подчеркнул он. – Таким образом, развитие жилого комплексане закончилось на моменте реализации последней квартиры, и сегодня мы радыпередать городу новый детский сад на 140 мест".Здание дошкольного образовательного учреждения представляетсобой трехэтажное здание, рассчитанное на 140 детей. Общая площадь комплексасоставляет порядка 3,5 тысячи квадратных метров.В детском саду есть все необходимое для развития и обучения воспитанников.В частности, на территории сада обустроены физкультурная площадка, залы длямузыкальных и гимнастических занятий, изостудия, методический кабинет,медицинский блок, спальни, буфетная комната и другие необходимы пространства.Кроме того, согласно самым строгим требованиям, территориядошкольного учреждения находится под наблюдением системы видеоконтроля. Незабыл застройщик и о людях с ограниченными физическими возможностями, обеспечивим безбарьерный доступ ко всей инфраструктуре детского сада.Напомним, что на территории "Прима-Парка" возведено восемьжилых корпусов комфорт-класса. В качестве несомненных плюсов комплекса, в числепрочих, эксперты называют расположение ЖК в экологически чистом районе города, большоеколичество вариантов планировок жилья и наличие двухуровневых квартир. Впрофессиональной среде этот проект называют знаковым для Новой Москвы.Согласно современным требованиям к жилью такого уровня, натерритории комплекса расположены объекты торговли, социальная инфраструктура, наземныеи подземные парковочные места. Строительство "Прима-парка" началось около шестилет назад на территории Новомосковского административного округа в Щербинке.Жилой комплекс был отмечен престижной наградой премии RREFAWARDS 2016 в номинации "Городское строительство: Доступное жилье в НовойМоскве". В 2017 году "КОРТРОС" сообщил о вводе в эксплуатацию последнего корпусаи реализации всех жилых помещений проекта.