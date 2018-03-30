Эксперты компании Trend Micro сообщили об обнаружении нового вируса для Android, который вытягивает из смартфона все доступные ресурсы для майнинга криптовалюты, тем самым фактически убивая устройство. В результате батарея аппарата, инфицированного HiddenMiner, может раздуться, перегреться и даже взорваться.

Эксперты компании Trend Micro сообщили об обнаружении нового вируса для Android, который вытягивает из смартфона все доступные ресурсы для майнинга криптовалюты, тем самым фактически "убивая" устройство. В результате батарея аппарата, инфицированного HiddenMiner, может раздуться, перегреться и даже взорваться.При этом "мальварь", говорят аналитики, практически невозможно удалить со смартфонов, работающих на версии Android ниже 7.0. Проблема не затрагивает флагманские модели, но доля гаджетов, использующих версию Nougat и старше, составляет всего 30% от общего числа Android-устройств в мире.По данным Trend Micro, в основном HiddenMiner поражает пользователей из Индии и Китая, где доля устройств на устаревших версиях Android очень велика. "Червь" проникает в систему из стороннего магазина, маскируясь под обновление Google Play (com.google.android.provider). Попав на смартфон, HiddenMiner прячет свою иконку, проверяет, не запущен ли он в эмуляторе, и сохраняет за собой администраторские права, выданные ему пользователям на этапе установки.”"Яндекс.Браузер" защитит от скрытого майнинга читайте такжеДалее вредонос приступает к майнингу Monero — одной из разновидностей биткоина, которая пользуется спросом среди хакеров и кибермошенников. "В коде HiddenMiner нет переключателя, контроллера или оптимизатора, а значит, он будет постоянно майнить Monero до тех пор, пока ресурсы устройства не будут исчерпаны, — сказали в Trend Micro. — Учитывая природу HiddenMiner, это может привести к перегреву зараженного устройства и потенциальному сбою.