Повышенная активность западной разведки вокруг российских границ свидетельствует о подготовке к войне. Так считает сенатор Франц Клинцевич.

Повышенная активность западной разведки вокруг российскихграниц свидетельствует о подготовке к войне. Так считает сенатор Франц Клинцевич."Когда 23 разведывательных самолета беспрерывно дежурят вразных диапазонах с разными возможностями у границ России на фоне развязаннойрусофобии и якобы агрессивной сущности России, конечно, наши военные однозначнорасценивают эту активность, как недружественную и агрессивную. Как подготовку ккаким-то конкретным военным действиям", – заявил сенатор в эфире .Клинцевич напомнил, что Россия всегда будет готова к любымнападениям. У наших разведчиков и военных, по словам политика, технические средстване хуже, чем у западных партнеров.Напомним, что Министерство обороны зафиксировало повышеннуюактивность иностранной разведки у российских границ. Только за одну неделю былозамечено 23 самолета-разведчика. При этом, как отмечают военные, нарушенийвоздушного пространства России не зафиксировано, зато летчики ВКС шесть разподнимались на перехват и сопровождение иностранных летательных аппаратов.Несколько дней назад два истребителя Су-35С перебазировалисьна остров Итуруп для перехвата самолетов условного противника. После выполнениязадания боевые машины вернулись на базу в Хабаровском крае.Военная эскалация происходит на фоне скандала с высылкойроссийских дипломатов из Британии, США, нескольких стран Евросооюза, Канады и Грузии.Все они пошли на поводу у Лондона, который обвиняет Кремль в отравлении бывшегоофицера ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Россия объявила озеркальных мерах.Не исключено, что Россия пока еще не выложила свой главныйкозырь в дипломатической войне. Накануне, 29 марта, министр иностранных делСергей Лавров рассказал, что ответные меры на действия Запада будутзеркальными, но не только. Это значит, что Москва готовит не простосимметричный ответ, а нечто большее – настоящую бомбу для Запада.Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия былинайдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии.Полиция заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом"Новичок", который якобы разрабатывался еще в СССР. Никакихдоказательств Лондон до сих пор не предоставил, также, впрочем, как ифотографий отравленных, находящихся в больнице.