Как правило, балерины выходят на пенсию довольно рано – в 25-35 лет, однако в свои 77 жительница США даже не думает завершать карьеру. Она продолжает заниматься балетом и преподавать для танцевальной академии.

Как правило, балерины выходят на пенсию довольно рано – в 25-35 лет, однако в свои 77 жительница США даже не думает завершать карьеру. Она продолжает заниматься балетом и преподавать для танцевальной академии.Несмотря на то, что уроженка Лондона Сюзель Пулдавно разменяла восьмой десяток, она продолжает регулярно выступать. Женщина, которая сегодня живет в американском Техасе, начала заниматься балетом в семилетнем возрасте, а к десяти годам она уже во всю блистала на сцене. За плечами балерины огромный опыт, но она продолжает совершенствоваться практически каждый день своей жизни, передает Daily Mail."У танцев нет ограничений по возрасту. Я всегда любила это дело и по-прежнему улучшаю свою технику", – рассказала англичанка. Периодически Сюзель дает небольшие концерты в домах престарелых и общается там с людьми, которые зачастую младше нее. Женщина стремится убедить их в том, что начать заниматься балетом никогда не поздно. "Танцы – лучшее упражнение. Я прекрасно себя чувствую и не принимаю никаких лекарств", – сообщила балерина.Вспоминая свои детские годы, Пул честно признается, что не была слишком способным и одаренным ребенком, просто ей очень повезло с наставниками. Именно поэтому она старается передать максимум знаний своим ученицам, и они это ценят. Девочки, с которыми занимается Сюзель, говорят, что она их невероятно вдохновляет, и поэтому дети тоже хотели бы танцевать столько, сколько смогут.Кроме родного Лондона и Соединенных Штатов, где на данный момент проживает женщина, балерина преподает в разных уголках планеты: в Торонто, Кейптауне, Южной Африке. Главный урок, которому Пул пытается научить своих подопечных: "Жизнь слишком коротка, чтобы не делать то, что ты действительно любишь".