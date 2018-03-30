1 апреля 2018 года с 06.00 часов до 16.00 часов, за исключением маршрутного транспорта, будут вводиться следующие ограничения в движении транспорта...

В связи с празднованием религиозного праздника «Вербное воскресенье» на территории города Москвы 1 апреля 2018 года с 06.00 часов до 16.00 часов, за исключением маршрутного транспорта, будут вводиться следующие ограничения в движении транспорта:В Западном АО: ул. Рузская от ул. Покрышкина до ул. Коштоянца; Востряковское шоссе и Боровское шоссе от ул. Никулинская до ул. Озерная.В Северном АО: ул. Фестивальная от Ленинградского шоссе до ул. Смольная; Новосходненское шоссе от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище; дорога на Перепечинское кладбище от д. Шемякино до входа на кладбище.В Северо-Западном АО: проезд Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади; Пятницкое шоссе от МКАД до ул. Барышиха (организация выделенной полосы по выходным дням).В Троицком и Новомосковском АО: ул. Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе.В Южном АО: Каширское шоссе (дублер) от ул. Шипиловская до станции метро «Домодедовская»; Молодцовский проезд и путепровод через Симферопольское шоссе от ул. Типографская до Щербинского кладбища.В Восточном АО: ул. Суздальская от ул. Городецкая до ул. Галины Вишневской; Проектируемый проезд № 326 от ул. Салтыковская до Николо-Архангельского проезда; ул. Галины Вишневской от ул. Суздальской до Николо-Архангельского проезда; Николо-Архангельский проезд от ул. Салтыковская до Николо-Архангельского кладбища; ул. Вешняковская от площади Амилкара Кабрала до ул. Красный Казанец.В Юго-Западном АО: Санаторная и Тютчевская аллея; Новоясеневский тупик от Новоясеневского проспекта до Петропавловской церкви; ул. Николая Сироткина от ул. Брусилова до ул. Гагарина; 2-й Миргородский проезд; проезд от ул. Каховка до ул. Перекопская; Молодцовский проезд.Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495)624-45-81