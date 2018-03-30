Народный артист России, актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев похоронен на Аксиньинском кладбище в Подмосковье.

Народный артист России, актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев похоронен на Аксиньинском кладбище в Подмосковье.Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, принимавший участие в траурной церемонии.По его словам, ранее прошло прощание с Анофриевым в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента. На прощание, в частности, пришли директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, актер и телеведущий Александр Олешко и другие.Герасимов подчеркнул, что поскольку актёр не любил пафоса и помпезности, пришли самые близкие друзья.Он отметил, что Анофриев "ушел из жизни, как в его песне поется — есть только миг. Жизнь, на самом деле, — миг, но он удивительный миг, и свой миг он прожил очень красиво и ярко".Как передает "Интерфакс", глава правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким Анофриева, отметив, что он был "ярким и обаятельным артистом, замечательным режиссёром и сценаристом, автором удивительно красивых песен и романсов".Ранее Олег Андреевич высказывал родным пожелание быть похороненным недалеко от своей дачи в Подмосковье.Он снялся в 60 кинофильмах и спел свыше 200 песен, в том числе к мультипликационным и кинофильмам, передачам ("Спят усталые игрушки", "Точка, точка, запятая", "Есть только миг"). Наиболее известная его работа — озвучивание музыкального мультфильма режиссера Инессы Ковалевской "Бременские музыканты" (1969), в котором он спел вокальные партии практически всех персонажей: Трубадура, Короля, Петуха, Кота, Пса, Атаманши, разбойников, охранников.Анофриев скончался 28 марта после продолжительной болезни. Ему было 87 лет.