США считают необоснованным решение России о высылке 60 американских дипломатов из страны и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия Вашингтона. При этом свои меры американские власти объясняют реакцией на нападение на британского гражданина Скрипаля и его дочь.

США считают необоснованным решение России о высылке 60 американских дипломатов из страны и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия Вашингтона. При этом свои меры американские власти объясняют реакцией на "нападение на британского гражданина Скрипаля и его дочь".Соединенные Штаты оставляют за собой "право на дальнейшие ответные действия в отношении России", которая "продолжает изолировать себя после наглой химической атаки", сообщилаофициальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. Более того, она считает, что единственными жертвами в сложившейся ситуации являются две персоны, которые прямо сейчас находятся в больнице в Великобритании, а также люди, которые в данный момент не могут пойти в парк, где обнаружили отравленного экс-шпиона, и работникимедучреждений, пишет газета "Ведомости". "России не пристало вести себя как жертва", – заявила представитель Госдепа.Помимо этого, как стало известно, Торговый представитель России в США Александр Стадник попал в список высылаемых из Соединенных Штатов российских дипломатов, передает. По словам чиновника, он узнал об этом, находясь в Москве, и случившееся не было для него неожиданностью. "После блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства РФ в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом", – заявил Стадник. Он подчеркнул, что такой шаг является крайне провокационным действием с американской стороны в направлении дальнейшего ухудшения отношений между двумя государствами.Напомним, что 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в парке Солсбери, после чего Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов. 26 марта США потребовали высылки 60 российских дипломатов и закрытия консульства в Сиэтле, поддержав инициативу Великобритании. Практически одновременно аналогичные решения в отношении 160 российских дипломатов приняли еще 28 стран. Россия считает все обвинения недоказанными и просит Великобританию предоставить все детали расследования.