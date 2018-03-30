Злоумышленники, угрожая молодому человеку, похитили из его квартиры бытовую электронику, ювелирные украшения, вещи и денежные средства на сумму более 900 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Щукино задержали двоих приезжих мужчин по подозрению в грабеже.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 25-летний молодой человек. По его словам, возвращаясь домой, он остановил такси. Неожиданно в салон подсели двое незнакомцев. Угрожая заявителю, они проехали к нему домой на Авиационную улицу. Из квартиры потерпевшего злоумышленники похитили бытовую электронику, ювелирные украшения, вещи и денежные средства. Общий ущерб составил более 900 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 26-летние неработающие приезжие. Похищенное частично изъято.Следственным отделением ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Сотрудники УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве обращаются к пострадавшим от действий подозреваемых с просьбой звонить по телефонам: (499) 194-11-85, (499) 190-70-10 или в службу «102» (с мобильных – 112).Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56