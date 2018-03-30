Злоумышленники, представившись беженцами, уговорили пенсионера снять со своего банковского счета 200 тысяч рублей, а затем похитили эти деньги...

Сотрудники УВД по Восточному округу Москвы задержали 24-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении грабежа в отношении пенсионера.В полицию обратился 69-летний мужчина житель Московской области. Он рассказал, что возле дома к нему подошли двое неизвестных и представились беженцами. Они попросили пожилого человека помочь получить денежные средства, которые им должны перевести родственники. За это молодые люди пообещали вознаграждение. Мужчина согласился. Злоумышленники пригласили пенсионера в машину, где их ждал водитель, и отвезли его в отделение банка. Там введенный в заблуждение мужчина снял со своей карты 200 тысяч рублей собственных средств. После этого «беженцы» снова посадили пожилого человека в машину и отвезли в район 106-го километра МКАД. Там пенсионер ненадолго вышел из автомобиля, оставив в салоне снятые денежные средства и свой мобильный телефон. Вернувшись, он увидел, что автомашина уехала. Потерпевший обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 210 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по Восточному округу Москвы задержали одного из подозреваемых - 24-летнего приезжего из ближнего зарубежья, водителя автомашины, на которой возили пенсионера.В настоящий момент полицейские проводят мероприятия, направленные на розыск и задержание соучастников противоправного деяния.Следствием ОМВД России по району Восточное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке 91 УПК РФ.Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (495) 965-14-01 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73