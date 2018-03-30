Женщина сообщила в полицию, что ей угрожал ее муж, вооруженный пистолетом. Подозреваемый начал стрелять в полицейских и был убит ответным огнем, ранения получил один правоохранитель и четверо случайных очевидцев.

Полиция Сан-Франциско опубликовала кадры инцидента со стрельбой, произошедшего 21 марта в Калифорнии.Ситуация развивалась следующим образом: оператор службы 911 получил сигнал о том, что 21-летний Джехад Эйд угрожал своей семье.Супруга дебошира, позвонившая правоохранителям, уточнила, что ее благоверный вооружен пистолетом. На вопрос о возможном местонахождении подозреваемого женщина ответила, что ее муж мог пойти к приятелю в барбершоп неподалеку.Полицейские, прибывшие по указанному адресу, задержали знакомого мистера Эйда, после чего попытались пообщаться с ним самим.Мужчина не проявил желания вступать в переговоры с представителями закона и начал стрелять по патрульным.Джехад Эйд успел произвести девять выстрелов и был убит ответным огнем – в него попало 18 пуль из 26, выпущенных полицейскими.Помимо подозреваемого были ранены пять человек, в том числе — один из стражей порядка, 17-летний подросток, проходивший мимо, клиент и два мастера из барбершопа, сообщает ABC News.Специальная комиссия изучает все обстоятельства произошедшего и готовится дать оценку действиям сотрудников полиции.