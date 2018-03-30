Российский концерн Техмаш рассказал о разработке боеприпасов для отечественных ударных беспилотников. Инженеры уже конструируют отдельные образцы. Об этом на выставке ArmHiTech-2018 рассказал заместитель главы компании Александр Кочкин.

Российский концерн "Техмаш" разрабатывает боеприпасы для отечественных ударных беспилотников. Инженеры уже конструируют отдельные образцы. Об этом на выставке ArmHiTech-2018 рассказал заместитель главы компании Александр Кочкин, пишет агентство ТАСС.Также он упомянул об оружие, которое сможет "сжигать" электронику противника. Причем это будут боеприпасы для обычной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пока речь идет только об инициативных разработках, в новой государственной программе вооружений их нет. Так что концерн создает задел на будущее.Кстати, ранее в научно-производственном объединении "Прибор", которое входит в концерн "Техмаш", рассказали о работе над новыми необычными боеприпасами для автоматического гранатомета "Балкан". Они могут быть начинены генераторами помех и даже видеокамерами. Калибр оружия – 40-миллиметров. Поэтому внутрь гранаты может поместиться самая разная начинка.Что касается более традиционных боеприпасов, то на выставке "Техмаш" демонстрировал ракеты для реактивной системы залпового "Град". Среди них неуправляемый снаряд так называемого повышенного могущества. Дальность его полета – 40 километров. Масса боевой части – 21 килограмм: это взрывчатка и около тысячи готовых осколков. Вес каждого – чуть больше 5 граммов. Плюс при детонации корпус ракеты разлетается еще почти на две с половиной тысячи 3-граммовых металлических фрагментов.