Выжившему после трагедии в кемеровском ТЦ Зимняя вишня 11-летнему ребенку сообщили о гибели семьи в пожаре. Теперь его опекуном станет бабушка.

Выжившему после трагедии в кемеровскомТЦ "Зимняя вишня" 11-летнему ребенку сообщили о гибели семьи в пожаре. Теперьего опекуном станет бабушка.О том, что мальчика известили о трагедии, рассказала главныйподростковый психиатр Москвы Анна Портнова. Сейчас она работает на местетрагедии."Сегодня после длительной работы... мы подобралиправильное поведение, тактику, как поговорить с ребенком", – приводит словапсихиатра РИА Новости. Дело в том, что родственники и врачине могли справиться с собой и видеть тяжелую реакцию мальчика наслова о потере, поэтому поручили это специалистам.Портнова добавила, что он отреагировал так, как и долженотреагировать ребенок – плакал. Но, по словам психиатра, паренек не замкнулся всебе, общался и спрашивал о будущем, в частности о том, где он будет жить. "Здесь наша задача – помочь справиться со своим горем,научиться помогать ребенку", – рассказала Портнова.Отметим, мальчику удалось выжить в пожаре, потому чтоего перед своей смертью вытолкнул в окно отец. Ребенок получил серьезные травмы.Его опекуном станет бабушка.В свою очередь семья одной из жертв трагедии в"Зимней Вишне" заявила, что с ее тела была украдена золотая цепочка скулоном. Речь идет о родственниках Анфисы Кляйн, передает Mash. Ранее лучший друг молодой женщины –сотрудник МЧС Олег Пупов рассказал, сам нашел ее после пожара и опознал покулону, а затем сообщил страшную новость родственникам.Однако, когда на следующий день муж Анфисы и ее сестрапришли в морг, ни на одном из тел той самой цепочки с кулоном уже не было. Женщинатак до сих пор и остается неопознанной.