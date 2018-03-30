Выжившему после трагедии в кемеровском
ТЦ Зимняя вишня 11-летнему ребенку сообщили о гибели семьи в пожаре. Теперь
его опекуном станет бабушка.
Выжившему после трагедии в кемеровском
ТЦ "Зимняя вишня" 11-летнему ребенку сообщили о гибели семьи в пожаре. Теперь
его опекуном станет бабушка.
О том, что мальчика известили о трагедии, рассказала главный
подростковый психиатр Москвы Анна Портнова. Сейчас она работает на месте
трагедии.
"Сегодня после длительной работы... мы подобрали
правильное поведение, тактику, как поговорить с ребенком", – приводит слова
психиатра РИА Новости. Дело в том, что родственники и врачи
не могли справиться с собой и видеть тяжелую реакцию мальчика на
слова о потере, поэтому поручили это специалистам.
Портнова добавила, что он отреагировал так, как и должен
отреагировать ребенок – плакал. Но, по словам психиатра, паренек не замкнулся в
себе, общался и спрашивал о будущем, в частности о том, где он будет жить. "Здесь наша задача – помочь справиться со своим горем,
научиться помогать ребенку", – рассказала Портнова.
Отметим, мальчику удалось выжить в пожаре, потому что
его перед своей смертью вытолкнул в окно отец. Ребенок получил серьезные травмы.
Его опекуном станет бабушка.
В свою очередь семья одной из жертв трагедии в
"Зимней Вишне" заявила, что с ее тела была украдена золотая цепочка с
кулоном. Речь идет о родственниках Анфисы Кляйн, передает Mash. Ранее лучший друг молодой женщины –
сотрудник МЧС Олег Пупов рассказал, сам нашел ее после пожара и опознал по
кулону, а затем сообщил страшную новость родственникам.
Однако, когда на следующий день муж Анфисы и ее сестра
пришли в морг, ни на одном из тел той самой цепочки с кулоном уже не было. Женщина
так до сих пор и остается неопознанной.