Певца Игоря Николаева раскритиковали в Сети. Музыкант значительно прибавил в весе – это не понравилось придирчивым фанатам.

Певца Игоря Николаева раскритиковали в Сети. Музыкантзначительно прибавил в весе – это не понравилось придирчивым фанатам.Николаев выложил фото в своем Instagram-аккаунте. На снимке он запечатлен вместе с актером СергеемШакуровым. Звезды отдыхают в уличном кафе Баден-Бадена."Фруктовый чаек на свежем воздухе с другом, гениальным актером СергеемШакуровым. Каюмыч, дорогой, спасибо за душевные денечки!" – написал певец подфото.Поклонников разочаровал внешний вид любимца. Им показалось,что Игорь сильно располнел. "Вы в Баден-Баден ради похудательной клиникиездите? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Игоря не узнала, уже совсем не тот", "Он теперь больше наПреснякова-старшего похож, чем на себя", – набросились недоброжелатели.Все же, критично настроенные подписчики оказались в меньшинстве.Мужчин расхваливали, признавались в любви и предлагали подарки. "Красавчики, такие классные и талантливые", "Незнаюпочему, но увидев фото я невольно улыбнулась вы лучшие", "Красавцы, нашагордость, любим вас", "Игорь, сделал для Вас портрет из дерева,посмотрите директ", "Такие барсучки!", – не унимались преданные фанаты.Добавим, что чаще всего в Инстаграме композитора появляютсяархивные кадры или забавные ролики с маленькой дочерью. Так, недавно певецпоказал, каким был в "ревущих 80-х", когда гастролировал по Донбассу вместе сВладимиром Пресняковым, Владимиром Кузьминым и Феликсом Дадаевым.