Певца Игоря Николаева раскритиковали в Сети. Музыкант
значительно прибавил в весе – это не понравилось придирчивым фанатам.
Певца Игоря Николаева раскритиковали в Сети. Музыкант
значительно прибавил в весе – это не понравилось придирчивым фанатам.
Николаев выложил фото в своем Instagram-аккаунте. На снимке он запечатлен вместе с актером Сергеем
Шакуровым. Звезды отдыхают в уличном кафе Баден-Бадена.
"Фруктовый чаек на свежем воздухе с другом, гениальным актером Сергеем
Шакуровым. Каюмыч, дорогой, спасибо за душевные денечки!" – написал певец под
фото.
Поклонников разочаровал внешний вид любимца. Им показалось,
что Игорь сильно располнел. "Вы в Баден-Баден ради похудательной клиники
ездите? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Игоря не узнала, уже совсем не тот", "Он теперь больше на
Преснякова-старшего похож, чем на себя", – набросились недоброжелатели.
Все же, критично настроенные подписчики оказались в меньшинстве.
Мужчин расхваливали, признавались в любви и предлагали подарки. "Красавчики, такие классные и талантливые", "Незнаю
почему, но увидев фото я невольно улыбнулась вы лучшие", "Красавцы, наша
гордость, любим вас", "Игорь, сделал для Вас портрет из дерева,
посмотрите директ", "Такие барсучки!", – не унимались преданные фанаты.
Добавим, что чаще всего в Инстаграме композитора появляются
архивные кадры или забавные ролики с маленькой дочерью. Так, недавно певец
показал, каким был в "ревущих 80-х", когда гастролировал по Донбассу вместе с
Владимиром Пресняковым, Владимиром Кузьминым и Феликсом Дадаевым.