31 марта Александру Збруеву исполнится 80 лет. В честь круглой даты легендарный артист дал немного грустное интервью.

31 марта Александру Збруеву исполнится 80 лет. В честь круглой даты легендарный артист дал немного грустное интервью.О своем празднике Александр Збруев высказался категорично. "Для меня это и не юбилей – просто круглая дата. С некоторых пор я никогда не отмечаю свой день рождения. Довольно часто отказываюсь от участия в юбилейных телепередачах, хотя такого рода предложения регулярно приходят. Не люблю шоу, не люблю, когда говорят слова. Они, может быть, искренние и добрые, но почему-то превращаются в какую-то формальность. Это не какое-то мое лукавство или ложная скромность – это мой характер. Понимаю, что не могу переступить через себя", – объяснил актер.По словам Збруева, он не любит застолий и "всего прочего". "Но ближе к дате задумываюсь, что есть люди, которым я должен сказать спасибо, проявить свое доброе отношение. В мой день рождения актерский буфет для всех работников театра будет бесплатным. Расходы возьму на себя. Это будет малой долей благодарности людям, которые ко мне хорошо относятся, с которыми я прожил эту жизнь. Жизнь, впрочем, довольно разную. Хотелось бы побольше радости, но это не всегда получается", – цитирует Александра Збруева газета .Он сказал, что не хочет "плакаться", но пояснил: "В молодом возрасте обычно думаешь, что твое будущее окажется намного лучше, чем у кого-либо из твоих друзей. Живет надежда, что именно у тебя все получится. Но довольно часто этого не случается. Не потому, что мы переоцениваем себя, ни в коем случае. Просто в молодости мы надеемся, что нас все будет радовать. Но годы стремительно прибавляются, а оптимизма становится все меньше и меньше".Тем не менее, Збруев полон планов. Он сказал: "Я верю в то, что еще многое могу, но многого уже не могу просто по возрасту. Возраст обязывает меня спросить себя: "Что там для меня еще осталось сыграть?" Да, есть много возрастных ролей. Но когда меня спрашивают: "Вы не хотите сыграть короля Лира?", – я могу только рассмеяться...