Полиция Санкт-Петербурга задержала сорокалетнего жителя города. Педофил три года насиловал дочь артистки капеллы, приходя в ее квартиру в центре Северной столицы.

Полиция Санкт-Петербурга задержала сорокалетнего жителягорода. Педофил три года насиловал дочь артистки капеллы, приходя в ее квартирув центре Северной столицы.Мать 9-летней девочки обратилась в центр восстановительноголечения детей с нарушениями психики. Артистка Государственной академическойкапеллы Санкт-Петербурга рассказала полицейским о том, что ее знакомый с 2015по 2018 годы домогался ее дочери.Как сказано в сообщении Следственного комитета, в течениетрех лет в квартире певицы на Загородном проспекте "малознакомый мужчинасовершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери".Полиция задержала предполагаемого педофила. Как сообщает"Мойка78", это мужчина 1978 года рождения, проживающий на улицеШаврова, нигде не работающий. Каким образом мужчина попадал в квартируартистки, какие их связывали отношения – заявительница не уточнила. С ребенком сейчасработают психологи.Несколькими днями ранее стало известно о том, что вПетербурге 13-летняя ученица школы готовится родить ребенка от насильника. Какоказалось, девочка-подросток находится на шестом месяце беременности, однакоизвестно об этом стало только сейчас.На школьницу напали осенью прошлого года в парадной дома наКомендантском проспекте. Полиция возбудила уголовное дело и задержала 19-летнегоподозреваемого.Dni.Ru также сообщали о том, что в Татарстане мужчина 165 раз изнасиловал свою падчерицу. Известно, что 36-летнего педофила осудили на 15 лет колонии строгого режима. Суд установил, что с октября 2010 года, оставаясь наедине с девочкой, он насиловал ее. Своей матери о действиях отчима она рассказала лишь в апреле 2017 года. После этого мужчину задержали.