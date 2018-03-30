Полиция Санкт-Петербурга задержала сорокалетнего жителя
города. Педофил три года насиловал дочь артистки капеллы, приходя в ее квартиру
в центре Северной столицы.
Полиция Санкт-Петербурга задержала сорокалетнего жителя
города. Педофил три года насиловал дочь артистки капеллы, приходя в ее квартиру
в центре Северной столицы.
Мать 9-летней девочки обратилась в центр восстановительного
лечения детей с нарушениями психики. Артистка Государственной академической
капеллы Санкт-Петербурга рассказала полицейским о том, что ее знакомый с 2015
по 2018 годы домогался ее дочери.
Как сказано в сообщении Следственного комитета, в течение
трех лет в квартире певицы на Загородном проспекте "малознакомый мужчина
совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери".
Полиция задержала предполагаемого педофила. Как сообщает
"Мойка78", это мужчина 1978 года рождения, проживающий на улице
Шаврова, нигде не работающий. Каким образом мужчина попадал в квартиру
артистки, какие их связывали отношения – заявительница не уточнила. С ребенком сейчас
работают психологи.
Несколькими днями ранее стало известно о том, что в
Петербурге 13-летняя ученица школы готовится родить ребенка от насильника. Как
оказалось, девочка-подросток находится на шестом месяце беременности, однако
известно об этом стало только сейчас.
На школьницу напали осенью прошлого года в парадной дома на
Комендантском проспекте. Полиция возбудила уголовное дело и задержала 19-летнего
подозреваемого.
Dni.Ru также сообщали о том, что в Татарстане мужчина 165 раз изнасиловал свою падчерицу. Известно, что 36-летнего педофила осудили на 15 лет колонии строгого режима. Суд установил, что с октября 2010 года, оставаясь наедине с девочкой, он насиловал ее. Своей матери о действиях отчима она рассказала лишь в апреле 2017 года. После этого мужчину задержали.