Пентагон подтвердил гибель американского гражданина в результате взрыва в Сирии. Жертв было две, гражданство второй неизвестно.

Пентагон подтвердил гибель американского гражданина в результате взрыва в Сирии. Жертв было две, гражданство второй неизвестно.Взрыв прогремел рядом с военными международной коалиции по борьбе с ИГ (запрещено в России), уточняет "Интерфакс". Двое были убиты, пятеро ранены, пострадавших эвакуировали для лечения.