Развитие агропромышленного комплекса и помощь дачникам. Какие законодательные изменения планируются для садоводов и работников села? Об их поддержке говорим с депутатом ЗС, председателем аграрного комитета Владимиром Сипягиным. Сегодня он гость в студии 6 канала. Владимир Владимирович, здравствуйте.
30.03.2018
Развитие агропромышленного комплекса и помощь дачникам. Какие законодательные изменения планируются для садоводов и работников села? Об их поддержке говорим с депутатом ЗС, председателем аграрного комитета Владимиром Сипягиным. Сегодня он гость в студии 6 канала. Владимир Владимирович, здравствуйте.