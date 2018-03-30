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<a href="http://33live.ru/novosti/30-03-2018-podderzhat-agrariev-i-dachnikov-na-zakonodatelnom-urovne.html" target="_blank">Поддержат аграриев и дачников на законодательном уровне</a> - Развитие агропромышленного комплекса и помощь дачникам. Какие законодательные изменения планируются для садоводов и работников села? Об их поддержке говорим с депутатом ЗС, председателем аграрного комитета Владимиром Сипягиным. Сегодня он гость в студии 6 канала. Владимир Владимирович, здравствуйте.