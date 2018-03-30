Потерявший семью в пожаре в кемеровском ТЦ Зимняя вишня Игорь Востриков завел страницу в Instagram. Там мужчина опубликовал трогательную видеозапись своего последнего счастливого дня.

Потерявшийсемью в пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Игорь Востриков завел страницу вInstagram.Там мужчина опубликовал трогательную видеозапись своего последнего счастливогодня.Ролик житель Кемерово ровно за сутки допожара отправил своим детям. На кадрах Востриков поднимается на фуникулере вгору, чтобы покататься на сноуборде.Ставший одним из символов трагедии в "Зимнейвишне" мужчина в радостном и умиротворенном настроении обращается к своим малышам."Привет, мои любимые! Папа вот в горку подымается, на сноуборде покачусь. Вон, как высоко ехать! Ладно,пока, люблю вас", – попрощался с семьей Игорь.За 11 часов запись набрала более 75 тысяч просмотров. В комментариях к видео многие пользователисоцсети выразили слова сочувствия и соболезнования утрате мужчины, но были ите, кто посчитал, что "пиарится" на трагедии.Отметим, после страшногоинцидента Игорь Востриков записал уже несколько видеообращений, в которыхрассказывает о том, как идет расследование ЧП.Как писали Dni.Ru, после того, как кемеровчанин пообщался сгубернатором Кузбасса Аманом Тулеевым, в Сети на него обрушилась волна критики.Россияне обвиняют мужчину в том, что он якобы "продался" региональнымвластям, изменив свою позицию о деталях трагедии.Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел25 марта. Жертвами огня стали 64 человека, большинство из них дети. Возбужденоуголовное дело по трем статьям. Задержаны шесть человек.