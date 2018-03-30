Потерявший
семью в пожаре в кемеровском ТЦ Зимняя вишня Игорь Востриков завел страницу в
Instagram.
Там мужчина опубликовал трогательную видеозапись своего последнего счастливого
дня.
Потерявший
семью в пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Игорь Востриков завел страницу в
Instagram.
Там мужчина опубликовал трогательную видеозапись своего последнего счастливого
дня.
Ролик житель Кемерово ровно за сутки до
пожара отправил своим детям. На кадрах Востриков поднимается на фуникулере в
гору, чтобы покататься на сноуборде.
Ставший одним из символов трагедии в "Зимней
вишне" мужчина в радостном и умиротворенном настроении обращается к своим малышам.
"Привет, мои любимые! Папа вот в горку подымается, на сноуборде покачусь. Вон, как высоко ехать! Ладно,
пока, люблю вас", – попрощался с семьей Игорь.
За 11 часов запись набрала более 75 тысяч просмотров. В комментариях к видео многие пользователи
соцсети выразили слова сочувствия и соболезнования утрате мужчины, но были и
те, кто посчитал, что "пиарится" на трагедии.
Отметим, после страшного
инцидента Игорь Востриков записал уже несколько видеообращений, в которых
рассказывает о том, как идет расследование ЧП.
Как писали Dni.Ru, после того, как кемеровчанин пообщался с
губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым, в Сети на него обрушилась волна критики.
Россияне обвиняют мужчину в том, что он якобы "продался" региональным
властям, изменив свою позицию о деталях трагедии.
Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел
25 марта. Жертвами огня стали 64 человека, большинство из них дети. Возбуждено
уголовное дело по трем статьям. Задержаны шесть человек.