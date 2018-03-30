Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметился очередным резким высказыванием в адрес России. По его словам, Москва не понимает Минск, а раз так, то Белоруссия будет искать новые рынки сбыта для своей продукции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметился очереднымрезким высказыванием в адрес России. По его словам, Москва "непонимает" Минск, а раз так, то Белоруссия будет искать новые рынки сбытадля своей продукции."Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что,тогда будем искать свое счастье в другом месте, поэтому ищите другиерынки", – заявил политик. На одном рынке все время сидеть нельзя, добавилон.По словам главы государства, его страна должнапридерживаться собственных интересов. Сейчас же Белоруссия, заявил Лукашенко,"делает доброе дело и стоит на коленях".Все дело в продолжающемся конфликте между Россельхознадзороми белорусскими производителями. В середине марта глава Минсельхоза РоссииАлександр Ткачев заявил, возглавляемое им ведомство примет "решительныемеры" против фальсифицированной молочной продукции, которая поступает вРоссию с территории Белоруссии.Представители ведомства с 19 по 23 марта инспектировалимолочные предприятия в соседней стране. В итоге в Россельхознадзоре выдвинулипротив Минска обвинения в пособничестве мошенническим схемам.Пока конфликт продолжает набирать обороты. В пятницу, 30марта, Россельхознадзор запретил поставку пекинской капусты из Белоруссии. Введомстве заявили, что намерены предотвратить ввоз в страну продукции, находящейсяв списке продуктового эмбарго.Запрет на поставку в Россию части продовольствия с Западабыл введен в 2014 году. Однако некоторые товары все же попадали в Россию черезтерриторию Белоруссии, с которой у нашей страны до конца прошлого годафактически отсутствовала граница и таможенный контроль. В Москве неоднократноуказывали Минску на подобные нарушения, но белорусское руководство во многомпроигнорировало все предупреждения со стороны России.Стоит отметить, что еще на днях Лукашенко выражал солидарностьс Россией по поводу пожара в Кемерово, жертвами которого оказались 64 человека,41 из них – дети. 28 марта Минск объявил днем траура, были приспущены флаги нагосучреждениях, отменены развлекательные мероприятия. "С глубокой скорбью иболью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре вКемерове", – заявил Лукашенко.