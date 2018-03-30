Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметился очередным
резким высказыванием в адрес России. По его словам, Москва не
понимает Минск, а раз так, то Белоруссия будет искать новые рынки сбыта
для своей продукции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметился очередным
резким высказыванием в адрес России. По его словам, Москва "не
понимает" Минск, а раз так, то Белоруссия будет искать новые рынки сбыта
для своей продукции.
"Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что,
тогда будем искать свое счастье в другом месте, поэтому ищите другие
рынки", – заявил политик. На одном рынке все время сидеть нельзя, добавил
он.
По словам главы государства, его страна должна
придерживаться собственных интересов. Сейчас же Белоруссия, заявил Лукашенко,
"делает доброе дело и стоит на коленях".
Все дело в продолжающемся конфликте между Россельхознадзором
и белорусскими производителями. В середине марта глава Минсельхоза России
Александр Ткачев заявил, возглавляемое им ведомство примет "решительные
меры" против фальсифицированной молочной продукции, которая поступает в
Россию с территории Белоруссии.
Представители ведомства с 19 по 23 марта инспектировали
молочные предприятия в соседней стране. В итоге в Россельхознадзоре выдвинули
против Минска обвинения в пособничестве мошенническим схемам.
Пока конфликт продолжает набирать обороты. В пятницу, 30
марта, Россельхознадзор запретил поставку пекинской капусты из Белоруссии. В
ведомстве заявили, что намерены предотвратить ввоз в страну продукции, находящейся
в списке продуктового эмбарго.
Запрет на поставку в Россию части продовольствия с Запада
был введен в 2014 году. Однако некоторые товары все же попадали в Россию через
территорию Белоруссии, с которой у нашей страны до конца прошлого года
фактически отсутствовала граница и таможенный контроль. В Москве неоднократно
указывали Минску на подобные нарушения, но белорусское руководство во многом
проигнорировало все предупреждения со стороны России.
Стоит отметить, что еще на днях Лукашенко выражал солидарность
с Россией по поводу пожара в Кемерово, жертвами которого оказались 64 человека,
41 из них – дети. 28 марта Минск объявил днем траура, были приспущены флаги на
госучреждениях, отменены развлекательные мероприятия. "С глубокой скорбью и
болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в
Кемерове", – заявил Лукашенко.