После
того, как кемеровчанин Игорь Востриков, у которого в ТЦ Зимняя вишня сгорела
семья, пообщался с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым, в Сети на него
обрушилась волна критики. Россияне обвиняют мужчину в том, что он якобы продался
региональным властям, изменив свою позицию о деталях трагедии.
После
того, как кемеровчанин Игорь Востриков, у которого в ТЦ "Зимняя вишня" сгорела
семья, пообщался с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым, в Сети на него
обрушилась волна критики. Россияне обвиняют мужчину в том, что он якобы "продался"
региональным властям, изменив свою позицию о деталях трагедии.
У Вострикова погибли 25
марта жена, двое сыновей, дочь и младшая сестра. Сначала он был одним из
главных критиков местной власти, однако потом поменял видение ситуации. Многие
сочли это предательством.
В частности,
в YouTube-канале "LIFE Новости"
под видеозаписью "Откровения
потерявшего всю семью в пожаре Кемерово" пользователи
Сети разразились негодованием поведения кемеровчанина и оставили массу гневных
комментариев.
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