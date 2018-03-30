После того, как кемеровчанин Игорь Востриков, у которого в ТЦ Зимняя вишня сгорела семья, пообщался с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым, в Сети на него обрушилась волна критики. Россияне обвиняют мужчину в том, что он якобы продался региональным властям, изменив свою позицию о деталях трагедии.

Послетого, как кемеровчанин Игорь Востриков, у которого в ТЦ "Зимняя вишня" сгореласемья, пообщался с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым, в Сети на негообрушилась волна критики. Россияне обвиняют мужчину в том, что он якобы "продался"региональным властям, изменив свою позицию о деталях трагедии.У Вострикова погибли 25марта жена, двое сыновей, дочь и младшая сестра. Сначала он был одним изглавных критиков местной власти, однако потом поменял видение ситуации. Многиесочли это предательством.В частности,в YouTube-канале "LIFE Новости"под видеозаписью "Откровенияпотерявшего всю семью в пожаре Кемерово" пользователиСети разразились негодованием поведения кемеровчанина и оставили массу гневныхкомментариев.Материал дополняется