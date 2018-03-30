Выжившему после трагедии в кемеровском ТЦ Зимняя вишня 11-летнему ребенку сообщили о гибели семьи в пожаре. Теперь его опекуном станет бабушка.

Выжившему после трагедии в кемеровскомТЦ "Зимняя вишня" 11-летнему ребенку сообщили о гибели семьи в пожаре. Теперьего опекуном станет бабушка.О том, что мальчика известили о трагедии, рассказала главныйподростковый психиатр Москвы Анна Портнова. Сейчас она работает на местетрагедии."Сегодня после длительной работы... мы подобралиправильное поведение, тактику, как поговорить с ребенком", – приводит словапсихиатра РИА Новости. Дело в том, что родственники и врачине могли справиться с собой и видеть тяжелую реакцию мальчика наслова о потере, поэтому поручили это специалистам.Портнова добавила, что он отреагировал так, как и долженотреагировать ребенок – плакал. Но, по словам психиатра, паренек не замкнулся всебе, общался и спрашивал о будущем, в частности о том, где он будет жить. "Здесь наша задача – помочь справиться со своим горем,научиться помогать ребенку", – рассказала Портнова.Отметим, мальчику удалось выжить в пожаре, потому чтоего перед своей смертью вытолкнул в окно отец. Ребенок получил серьезные травмы.Его опекуном станет бабушка.Материал дополняется