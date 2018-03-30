Евгений Осин попал в больницу. Говорят, врачи были потрясены состоянием некогда популярного артиста, у которого диагностировали сильнейшую интоксикацию.

Евгений Осин попал в больницу. Говорят, врачи были потрясены состоянием некогда популярного артиста, у которого диагностировали сильнейшую интоксикацию.Евгений Осин обратился за помощью к медикам сам, приехав в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова. Состояние певца потрясло персонал клиники. Однако, быстро справившись с шоком, медики приступили к срочному спасению некогда популярного исполнителя. В настоящий момент врачи выводят токсины из его организма. Как передает , у Евгения Осина серьезное алкогольное отравление.Материал дополняется